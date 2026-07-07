El partido del domingo, en el que lamentablemente quedó eliminado nuestro país de la Copa Mundial, no solo se convirtió en uno de los más vistos en todo el mundo, también dejó un muy buen sabor de boca entre los ingleses, tanto dentro como fuera de la cancha.
Los ingleses quieren que el México vs. Inglaterra se repita en Wembley
El partido del domingo, en el que lamentablemente quedó eliminado nuestro país de la Copa Mundial, no solo se convirtió en uno de los más vistos en todo el mundo, también dejó un muy buen sabor de boca entre los ingleses, tanto dentro como fuera de la cancha.
Una vez finalizado el encuentro, el equipo inglés expresó un gran respeto por la Selección Mexicana, reconociendo su esfuerzo, la presión que ejerció sobre el equipo campeón y su capacidad para competir de tú a tú.
Y no es por hacer menos al equipo mexicano; la realidad es que mantuvo en tensión a los británicos durante todo el partido. Si a eso sumamos un estadio repleto de aficionados mexicanos, la presión fue todavía mayor.
Thomas Tuchel, director técnico del equipo inglés, describió el encuentro en el Estadio Azteca como una experiencia sumamente emotiva. Harry Kane, capitán del equipo, lo definió como un "partido de locos" y destacó lo difícil que fue jugar frente a un estadio con más de 80 mil aficionados apoyando a la selección local.
Jude Bellingham, quien anotó dos goles en el encuentro, aseguró que México es un equipo con "mucho corazón" y buen juego, lo que obligó a Inglaterra a exigirse al máximo.
Pero los elogios no llegaron únicamente desde la cancha. La prensa inglesa también quedó maravillada con el desempeño del equipo mexicano y con el ambiente creado por su afición. Tanto fue el entusiasmo que incluso pidieron a la Federación Inglesa de Fútbol (FA) organizar un partido amistoso para que México visite el mítico Estadio de Wembley y se enfrente nuevamente a Inglaterra, ahora con los europeos como anfitriones.
La petición, que surgió a través de una publicación en X, rápidamente se hizo viral entre aficionados de ambas selecciones. En cuestión de horas, muchos ya imaginaban toda la escena: aficionados ingleses intercambiando camisetas con los mexicanos, bebiendo y cantando juntos.
Wembley, el Azteca del Reino Unido
La invitación, como ya comentamos, no fue para cualquier estadio, sino para Wembley, el recinto deportivo más grande del Reino Unido y el segundo de Europa, con capacidad para 90 mil espectadores. Es, en esencia, lo que el Estadio Azteca para los mexicanos en cuanto a magnitud e importancia.
Por ahora, esta es solo una idea y no existe una propuesta oficial para disputar un amistoso en territorio inglés. Sin embargo, muchos mexicanos estarían felices de revivir el ambiente que se vivió el domingo, ahora al otro lado del mundo, en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional.