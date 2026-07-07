Una vez finalizado el encuentro, el equipo inglés expresó un gran respeto por la Selección Mexicana, reconociendo su esfuerzo, la presión que ejerció sobre el equipo campeón y su capacidad para competir de tú a tú.

Y no es por hacer menos al equipo mexicano; la realidad es que mantuvo en tensión a los británicos durante todo el partido. Si a eso sumamos un estadio repleto de aficionados mexicanos, la presión fue todavía mayor.

Thomas Tuchel calificó el ambiente en el Azteca como una experiencia "sumamente emotiva" tras la victoria inglesa.

(Fotografía: Darrian Traynor/Getty Images)

Thomas Tuchel, director técnico del equipo inglés, describió el encuentro en el Estadio Azteca como una experiencia sumamente emotiva. Harry Kane, capitán del equipo, lo definió como un "partido de locos" y destacó lo difícil que fue jugar frente a un estadio con más de 80 mil aficionados apoyando a la selección local.

Jude Bellingham, quien anotó dos goles en el encuentro, aseguró que México es un equipo con "mucho corazón" y buen juego, lo que obligó a Inglaterra a exigirse al máximo.