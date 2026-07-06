La cifra fue dada a conocer por Gabriela Cuevas, representante del Gobierno de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, quien destacó que el encuentro superó todos los registros históricos de audiencia para una transmisión deportiva en el país, mientras que en otros países se subrayó el alcance del partido. La audiencia incluyó las transmisiones de televisión abierta, televisión de paga y las distintas plataformas con derechos de transmisión.

Aunque Inglaterra avanzó a los cuartos de final tras imponerse 3-2, el resultado deportivo quedó acompañado por otro logro: el enorme interés que despertó la Selección Mexicana dentro y fuera del país. Desde el inicio del torneo, cada uno de sus encuentros había incrementado los niveles de audiencia, pero el enfrentamiento contra Inglaterra llevó esas cifras a un nivel sin precedentes.

En una era dominada por el streaming, el fútbol sigue siendo uno de los pocos eventos capaces de reunir audiencias masivas en tiempo real. (Fotografía: Richard Pelham/Getty Images)

Cabe señalar que en un momento como el que estamos viviendo este dato tiene mucho peso. En los últimos años las audiencias televisivas se han dividido entre plataformas de streaming, redes sociales y contenido bajo demanda. Hoy es cada vez menos común que millones de personas sintonicen un mismo programa al mismo tiempo.