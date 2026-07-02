Los festejos arrancan con una cena de ensayo para alrededor de 100 invitados, antes de la gran ceremonia programada para este viernes en el Madison Square Garden, donde se espera la presencia de cerca de mil asistentes.

La lista de invitados parece sacada de una alfombra roja. Entre los nombres que suenan están Gigi Hadid, Cara Delevingne, Selena Gomez, Zoe Kravitz y varios jugadores de los Kansas City Chiefs. Además, los rumores apuntan a posibles presentaciones musicales de Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran e incluso Paul McCartney.

Como era de esperarse, la privacidad será una prioridad. Los asistentes habrían firmado acuerdos de confidencialidad y no podrán ingresar con teléfonos celulares durante la ceremonia, una medida que busca mantener bajo control uno de los eventos más mediáticos de los últimos años.

Mientras tanto, el ambiente en Manhattan ya refleja la expectativa. Desde hace varios días se han visto camiones de montaje, calles cerradas y un importante despliegue de seguridad alrededor del recinto. Fans, fotógrafos y medios de comunicación permanecen atentos a cualquier movimiento de la pareja.