Nueva York está completamente volcada con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Después de meses de especulaciones, la cantante y el jugador de la NFL finalmente celebrarán su enlace en un evento que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del año.
Taylor Swift y Travis Kelce están a horas de dar el "sí": así será la boda más esperada del año
Nueva York está completamente volcada con la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. Después de meses de especulaciones, la cantante y el jugador de la NFL finalmente celebrarán su enlace en un evento que promete convertirse en uno de los momentos más comentados del año.
Los festejos arrancan con una cena de ensayo para alrededor de 100 invitados, antes de la gran ceremonia programada para este viernes en el Madison Square Garden, donde se espera la presencia de cerca de mil asistentes.
La lista de invitados parece sacada de una alfombra roja. Entre los nombres que suenan están Gigi Hadid, Cara Delevingne, Selena Gomez, Zoe Kravitz y varios jugadores de los Kansas City Chiefs. Además, los rumores apuntan a posibles presentaciones musicales de Stevie Nicks, Tim McGraw, Ed Sheeran e incluso Paul McCartney.
Como era de esperarse, la privacidad será una prioridad. Los asistentes habrían firmado acuerdos de confidencialidad y no podrán ingresar con teléfonos celulares durante la ceremonia, una medida que busca mantener bajo control uno de los eventos más mediáticos de los últimos años.
Mientras tanto, el ambiente en Manhattan ya refleja la expectativa. Desde hace varios días se han visto camiones de montaje, calles cerradas y un importante despliegue de seguridad alrededor del recinto. Fans, fotógrafos y medios de comunicación permanecen atentos a cualquier movimiento de la pareja.
La boda coincide con un fin de semana especialmente intenso para la ciudad, que también alberga las celebraciones del 4 de julio y un partido de la Copa del Mundo, lo que ha llevado a reforzar aún más los operativos de seguridad.
Más allá del glamour, la pareja también quiso darle un sentido solidario a este momento. Antes del enlace anunciaron una donación de 26 millones de dólares a diversas organizaciones benéficas en Estados Unidos, incluidas asociaciones de rescate animal y fundaciones en Nashville y Kansas City.
Todo apunta a que Nueva York será el escenario de una celebración que combinará música, deporte, celebridades y millones de miradas puestas en una sola pareja.