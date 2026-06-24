Ambos fueron seleccionados por Fox, una de las cadenas encargadas de transmitir el Mundial 2026 en Estados Unidos, para asumir un puesto poco convencional: ver los 104 partidos del torneo desde un estudio instalado en pleno Times Square, en Nueva York. Por hacerlo, recibirán una compensación de 50 mil dólares.

La oportunidad despertó el interés de miles de personas que enviaron videos para participar en el proceso de selección. Sin embargo, fueron Franklin, de 29 años, y Akoto, de 26, quienes lograron quedarse con el puesto.

Para Akoto, aceptar el reto implicó hacer cambios importantes en su vida personal. Renunció a su empleo e incluso terminó una relación para poder dedicar los próximos meses a esta experiencia.

Su espacio de trabajo está lejos de parecer una oficina convencional. El estudio fue diseñado para recrear el ambiente de un estadio, con césped sintético, bufandas de las selecciones participantes y grandes pantallas donde siguen cada encuentro.

Aunque ver más de cien partidos consecutivos podría parecer agotador, ambos aseguran que la emoción del torneo mantiene la experiencia fresca. Eso sí, reconocen que no todos los encuentros son memorables.