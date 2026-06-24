Para muchos aficionados al fútbol, vivir un Mundial es un sueño. Para Austin Franklin y Kevin Akoto, ese sueño se convirtió en un trabajo.
El empleo soñado existe: ver todos los partidos del Mundial desde Times Square
Para muchos aficionados al fútbol, vivir un Mundial es un sueño. Para Austin Franklin y Kevin Akoto, ese sueño se convirtió en un trabajo.
Ambos fueron seleccionados por Fox, una de las cadenas encargadas de transmitir el Mundial 2026 en Estados Unidos, para asumir un puesto poco convencional: ver los 104 partidos del torneo desde un estudio instalado en pleno Times Square, en Nueva York. Por hacerlo, recibirán una compensación de 50 mil dólares.
La oportunidad despertó el interés de miles de personas que enviaron videos para participar en el proceso de selección. Sin embargo, fueron Franklin, de 29 años, y Akoto, de 26, quienes lograron quedarse con el puesto.
Para Akoto, aceptar el reto implicó hacer cambios importantes en su vida personal. Renunció a su empleo e incluso terminó una relación para poder dedicar los próximos meses a esta experiencia.
Su espacio de trabajo está lejos de parecer una oficina convencional. El estudio fue diseñado para recrear el ambiente de un estadio, con césped sintético, bufandas de las selecciones participantes y grandes pantallas donde siguen cada encuentro.
Aunque ver más de cien partidos consecutivos podría parecer agotador, ambos aseguran que la emoción del torneo mantiene la experiencia fresca. Eso sí, reconocen que no todos los encuentros son memorables.
Además de seguir cada jugada, se han convertido en una atracción para los miles de visitantes que recorren Times Square durante el Mundial. Cada día, aficionados de distintas nacionalidades se detienen frente al estudio para compartir comentarios, celebrar goles y vivir el torneo junto a ellos.
Entre los recuerdos que conservarán para siempre, destacan una celebración espontánea con un grupo de aficionados brasileños que se reunió alrededor del estudio para festejar un partido. Un momento que, según Franklin, resume perfectamente la energía única que solo un Mundial puede generar.
Porque si algo demuestra esta historia es que, a veces, la pasión por el deporte puede convertirse en el trabajo que nunca imaginaste tener.