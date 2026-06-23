Hasta ahora se sabe que durante el mes de mayo, el cantante conocido como “El Sol de México” fue hospitalizado en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, aunque en ese momento se desconocían las causas de su internamiento.

El cantante se ha caracterizado por llevar una vida bastante privada durante los últimos años. Por ello, su estado de salud generó inquietud en el mundo del entretenimiento, ya que hasta ahora poco, o mejor dicho nada, se sabía sobre algún problema médico grave que pudiera haber provocado su ingreso al hospital.

Según trascendió, Paloma Cuevas acompañó a Luis Miguel durante su ingreso al hospital, mientras que el artista habría utilizado el apellido Basteri para mantener la privacidad de su atención médica.

(Fotografía: Ethan Miller/Getty Images)

Según algunas versiones, el cantante fue llevado al hospital por su pareja, Paloma Cuevas. Fue ahí donde presuntamente se le detectó un problema cardíaco serio que derivó en una cirugía de corazón. Asimismo, trascendió que el artista utilizó el apellido Basteri, correspondiente a su madre, Marcela Basteri, para preservar su privacidad durante el ingreso médico.

A pesar del sinfín de especulaciones en torno a su estado de salud, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del artista, sus representantes o su familia que confirme la supuesta operación cardíaca o que detalle su condición médica actual.