Desde hace algunos días, la salud de Luis Miguel ha causado preocupación entre sus seguidores, especialmente por la incertidumbre en torno a los motivos de su hospitalización. Hoy, finalmente, el cantante fue dado de alta y, según las primeras versiones, se encuentra en un estado de salud favorable.
Luis Miguel salió del hospital y esto es lo que se sabe sobre su estado de salud
Desde hace algunos días, la salud de Luis Miguel ha causado preocupación entre sus seguidores, especialmente por la incertidumbre en torno a los motivos de su hospitalización. Hoy, finalmente, el cantante fue dado de alta y, según las primeras versiones, se encuentra en un estado de salud favorable.
Hasta ahora se sabe que durante el mes de mayo, el cantante conocido como “El Sol de México” fue hospitalizado en el Hospital Mount Sinai, en Nueva York, aunque en ese momento se desconocían las causas de su internamiento.
El cantante se ha caracterizado por llevar una vida bastante privada durante los últimos años. Por ello, su estado de salud generó inquietud en el mundo del entretenimiento, ya que hasta ahora poco, o mejor dicho nada, se sabía sobre algún problema médico grave que pudiera haber provocado su ingreso al hospital.
Según algunas versiones, el cantante fue llevado al hospital por su pareja, Paloma Cuevas. Fue ahí donde presuntamente se le detectó un problema cardíaco serio que derivó en una cirugía de corazón. Asimismo, trascendió que el artista utilizó el apellido Basteri, correspondiente a su madre, Marcela Basteri, para preservar su privacidad durante el ingreso médico.
A pesar del sinfín de especulaciones en torno a su estado de salud, hasta el momento no existe un comunicado oficial por parte del artista, sus representantes o su familia que confirme la supuesta operación cardíaca o que detalle su condición médica actual.
Aun así, el pasado 22 de junio se dio a conocer que Luis Miguel ya habría sido dado de alta y que sería trasladado a México, donde continuaría su recuperación en total privacidad.