La Biblioteca Nacional de Francia (BnF) anunció el hallazgo de un manuscrito inédito de Wolfgang Amadeus Mozart, considerado por especialistas como uno de los descubrimientos musicales más relevantes de los últimos años. El documento, encontrado en París, contiene una serie de lecciones de composición escritas por el propio compositor austríaco durante su estancia en la capital francesa en 1778.
Hallan en París un manuscrito inédito de Mozart con siete piezas nunca antes interpretadas
El cuaderno fue identificado por François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF, mientras revisaba un conjunto de manuscritos anónimos que permanecían archivados en la institución. El especialista detectó características particulares en la escritura musical que lo llevaron a sospechar que se trataba de un documento original de Mozart. Tras un proceso de análisis y verificación, la atribución fue confirmada por la Biblioteca Mozartiana de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, en Austria.
Las 44 páginas del manuscrito reúnen una docena de ejercicios y lecciones de composición que Mozart impartió a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y reconocida arpista de la época. Las clases tuvieron lugar entre mayo y julio de 1778, durante la última estancia del compositor en París.
Entre los materiales hallados destacan siete piezas para flauta y arpa, de las cuales una permanece inacabada. Según los especialistas, estas composiciones muestran un interesante proceso creativo compartido entre maestro y alumna, donde Mozart proponía las ideas musicales iniciales y ambos colaboraban en el desarrollo de las obras.
La relevancia del descubrimiento radica no solo en la aparición de música inédita del compositor, sino también en la nueva información que aporta sobre su faceta como profesor y sobre uno de los periodos menos documentados de su vida. Para la Biblioteca Nacional de Francia, el manuscrito constituye una valiosa pieza histórica que amplía el conocimiento sobre la actividad artística de Mozart durante su paso por la capital francesa.
Las siete piezas inéditas serán interpretadas públicamente por primera vez por la Orquesta Filarmónica de Radio France, coincidiendo con la celebración de la Fiesta de la Música en Francia. La presentación tendrá una duración aproximada de 20 minutos y marcará el estreno mundial de estas obras permanecidas ocultas durante casi dos siglos y medio.