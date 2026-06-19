El cuaderno fue identificado por François-Pierre Goy, conservador del departamento de música de la BnF, mientras revisaba un conjunto de manuscritos anónimos que permanecían archivados en la institución. El especialista detectó características particulares en la escritura musical que lo llevaron a sospechar que se trataba de un documento original de Mozart. Tras un proceso de análisis y verificación, la atribución fue confirmada por la Biblioteca Mozartiana de la Fundación Mozarteum de Salzburgo, en Austria.

Las 44 páginas del manuscrito reúnen una docena de ejercicios y lecciones de composición que Mozart impartió a Marie-Louise-Philippine de Bonnières de Guînes, hija del duque de Guînes y reconocida arpista de la época. Las clases tuvieron lugar entre mayo y julio de 1778, durante la última estancia del compositor en París.

El manuscrito contiene 44 páginas de ejercicios y lecciones de composición que Mozart impartió a una joven arpista francesa. Los especialistas consideran el descubrimiento uno de los más importantes de los últimos años.

(Fotografía: Kenzo Tribouillard / AFP

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Entre los materiales hallados destacan siete piezas para flauta y arpa, de las cuales una permanece inacabada. Según los especialistas, estas composiciones muestran un interesante proceso creativo compartido entre maestro y alumna, donde Mozart proponía las ideas musicales iniciales y ambos colaboraban en el desarrollo de las obras.