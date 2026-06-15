Los hombres detrás del personaje: quiénes eran Oliver Tree y Gaspar Prim

Experiencias como estas lo llevaron a reflexionar públicamente sobre la importancia de reconocer los errores del pasado. En varias ocasiones explicó cómo esos momentos difíciles terminaron impulsándolo a tomar un rumbo diferente en su vida.

Y así fue. En 2017 alcanzó notoriedad con la canción 'When I'm Down' y poco después lanzó su EP Alien Boy, el cual llamó la atención tanto por su sonido como por la estética que lo acompañaba.

Sin embargo, el verdadero éxito llegó en 2020 con 'Life Goes On', una canción que se viralizó gracias al crecimiento de TikTok y que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Más tarde llegarían otros temas populares, como Miss You.

A pesar de la fama, Oliver se mantuvo constante y no temía mostrarse vulnerable ante sus seguidores. En distintas declaraciones llegó a decir que detrás de Oliver Tree había una persona sensible y amable, y que el personaje era una herramienta para que su mensaje pudiera llegar a más personas. Sin embargo, en el fondo, seguía siendo alguien común, con cargas y dolores como cualquier otra persona.

Gaspar Prim

Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, nació el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires, Argentina. En internet alcanzó gran popularidad gracias a la construcción de personajes únicos y a una voz inconfundible.

Su contenido se basaba principalmente en entrevistas improvisadas que terminaron convirtiéndose en su sello distintivo. Su estilo irreverente, provocador e incómodo para algunos lo llevó a convertirse en un ícono para toda una generación. Sin embargo, ese mismo estilo no solo le ganó seguidores; también recibió críticas de sectores que consideraban que algunos de sus contenidos resultaban ofensivos o excedían ciertos límites.

Aun así, las críticas nunca disminuyeron el cariño que sus seguidores le tenían. En 2022 fue nombrado Youtuber del Año. No obstante, la fama tampoco lo exentó de atravesar momentos complejos, situación que eventualmente lo llevó a alejarse por un tiempo de las redes sociales.

Su participación en La Velada del Año marcó un punto de inflexión en su vida. Antes de la pelea, apareció notablemente más saludable y compartió que había dejado de fumar y beber, que había perdido más de 20 kilos y que estaba intentando mostrarse de una manera mucho más auténtica y profunda.

“No me siento el centro del mundo para nada, pero realmente tengo un público muy grande y quiero contarles que estos últimos dos años la pasé bastante mal económica y mentalmente. (...) Estuve muy desmotivado, triste y vivía saliendo de fiesta para tapar lo que sentía. Todo el mundo me saludaba, pero les soy sincero… nunca me sentí tan vacío en mi vida”.

Al final, ambos construyeron una base de seguidores a través de personajes, pero fue su autenticidad, su forma particular de hacer las cosas y su sinceridad lo que permitió que esos seguidores conectaran aún más con ellos. Hoy, muchos lamentan profundamente su pérdida.

Sobre la tragedia

Según los primeros reportes, dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. En uno de ellos viajaban Oliver Tree, Gaspi, el productor audiovisual Lucas Brito, el director Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.

El impacto provocó que la aeronave en la que viajaban se desplomara sobre una concesionaria de automóviles, lo que desencadenó un incendio.

Hasta el momento, no se han reportado sobrevivientes y las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre ambas aeronaves.