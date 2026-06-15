Si estás crónicamente online, es muy posible que sepas quiénes son Gaspar Prim y Oliver Tree, dos figuras de internet que el día de ayer perdieron la vida junto a otras cuatro personas en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.
Los hombres detrás del personaje: quiénes eran Oliver Tree y Gaspar Prim
Si estás crónicamente online, es muy posible que sepas quiénes son Gaspar Prim y Oliver Tree, dos figuras de internet que el día de ayer perdieron la vida junto a otras cuatro personas en un accidente de helicóptero en Río de Janeiro, Brasil.
Ambos comenzaron sus carreras en redes sociales: uno en la música y el otro en la comedia irreverente. Con el tiempo, lograron construir sólidas comunidades de seguidores que apoyaban cada uno de sus proyectos.
Más allá de la fama y de los acontecimientos que los llevaron a alcanzarla, tanto Oliver como Gaspar decidieron utilizar sus plataformas para compartir mensajes de superación con su audiencia. Por eso, vale la pena hablar sobre quiénes eran los hombres detrás de sus personajes.
Oliver Tree
Nacido en Santa Cruz, California, el 29 de junio de 1993, Oliver Tree Nickell mostró interés por la música desde muy temprana edad. Aprendió a tocar el piano siendo niño, lo que más adelante lo llevó a experimentar con distintos géneros hasta encontrar un sonido propio.
En diversas entrevistas, Oliver habló abiertamente sobre problemas personales, sobre la fragilidad de la vida y sobre etapas en las que tuvo que lidiar con el consumo de sustancias.
Experiencias como estas lo llevaron a reflexionar públicamente sobre la importancia de reconocer los errores del pasado. En varias ocasiones explicó cómo esos momentos difíciles terminaron impulsándolo a tomar un rumbo diferente en su vida.
Y así fue. En 2017 alcanzó notoriedad con la canción 'When I'm Down' y poco después lanzó su EP Alien Boy, el cual llamó la atención tanto por su sonido como por la estética que lo acompañaba.
Sin embargo, el verdadero éxito llegó en 2020 con 'Life Goes On', una canción que se viralizó gracias al crecimiento de TikTok y que terminó convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Más tarde llegarían otros temas populares, como Miss You.
A pesar de la fama, Oliver se mantuvo constante y no temía mostrarse vulnerable ante sus seguidores. En distintas declaraciones llegó a decir que detrás de Oliver Tree había una persona sensible y amable, y que el personaje era una herramienta para que su mensaje pudiera llegar a más personas. Sin embargo, en el fondo, seguía siendo alguien común, con cargas y dolores como cualquier otra persona.
Gaspar Prim
Gaspar Prim, mejor conocido como Gaspi, nació el 28 de diciembre de 2002 en Buenos Aires, Argentina. En internet alcanzó gran popularidad gracias a la construcción de personajes únicos y a una voz inconfundible.
Su contenido se basaba principalmente en entrevistas improvisadas que terminaron convirtiéndose en su sello distintivo. Su estilo irreverente, provocador e incómodo para algunos lo llevó a convertirse en un ícono para toda una generación. Sin embargo, ese mismo estilo no solo le ganó seguidores; también recibió críticas de sectores que consideraban que algunos de sus contenidos resultaban ofensivos o excedían ciertos límites.
Aun así, las críticas nunca disminuyeron el cariño que sus seguidores le tenían. En 2022 fue nombrado Youtuber del Año. No obstante, la fama tampoco lo exentó de atravesar momentos complejos, situación que eventualmente lo llevó a alejarse por un tiempo de las redes sociales.
Su participación en La Velada del Año marcó un punto de inflexión en su vida. Antes de la pelea, apareció notablemente más saludable y compartió que había dejado de fumar y beber, que había perdido más de 20 kilos y que estaba intentando mostrarse de una manera mucho más auténtica y profunda.
“No me siento el centro del mundo para nada, pero realmente tengo un público muy grande y quiero contarles que estos últimos dos años la pasé bastante mal económica y mentalmente. (...) Estuve muy desmotivado, triste y vivía saliendo de fiesta para tapar lo que sentía. Todo el mundo me saludaba, pero les soy sincero… nunca me sentí tan vacío en mi vida”.
Al final, ambos construyeron una base de seguidores a través de personajes, pero fue su autenticidad, su forma particular de hacer las cosas y su sinceridad lo que permitió que esos seguidores conectaran aún más con ellos. Hoy, muchos lamentan profundamente su pérdida.
Sobre la tragedia
Según los primeros reportes, dos helicópteros chocaron en Río de Janeiro. En uno de ellos viajaban Oliver Tree, Gaspi, el productor audiovisual Lucas Brito, el director Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.
El impacto provocó que la aeronave en la que viajaban se desplomara sobre una concesionaria de automóviles, lo que desencadenó un incendio.
Hasta el momento, no se han reportado sobrevivientes y las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que provocaron la colisión entre ambas aeronaves.