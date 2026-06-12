La prueba llegó con su ceremonia inaugural, que logró lo que parecía imposible: superar, y por mucho, la audiencia alcanzada por Benito.

Nos haya gustado o no, el arranque del Mundial en la Ciudad de México fue un despliegue musical repleto de estrellas internacionales e identidad cultural. Según las primeras estimaciones, incluso habría dejado atrás la audiencia que siguió el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Shakira, Belinda, Maná, Lila Downs, Los Ángeles Azules, J Balvin y más artistas formaron parte de una ceremonia que rindió homenaje a la cultura mexicana frente a una audiencia global. (Fotografía: Kevin C. Cox/Getty Images)

De acuerdo con datos publicados por distintos portales, la inauguración de la Copa Mundial fue vista por 1.2 mil millones de espectadores, frente a los ya mencionados 125 millones que siguieron el espectáculo de Bad Bunny.

La diferencia entre ambos shows demuestra algo que ya sabíamos: el alcance de la Copa Mundial es superior al de cualquier otro espectáculo deportivo. Incluso si la comparamos con otros eventos globales, como los Juegos Olímpicos.

Según estas cifras, podría decirse que una de cada siete personas en el planeta fue testigo de esta apertura, que rindió homenaje a la cultura mexicana e incluyó las voces de Lila Downs, Maná, J Balvin, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Ryan Castro, así como a Shakira, quien nuevamente fue la encargada de interpretar la canción oficial de la competencia, acompañada por Burna Boy.