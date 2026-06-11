Los memes se roban el show: las mejores reacciones que nos dejó la inauguración del Mundial

La Copa Mundial 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia llena de música, color y figuras internacionales, pero como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, las redes sociales no tardaron en encontrar los momentos más inesperados y divertidos de la inauguración. Desde las presentaciones de Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin, hasta detalles que no pasaron desapercibidos para los espectadores, los memes, como ya es tradición, se convirtieron en los protagonistas de la inauguración.