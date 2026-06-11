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Los memes se roban el show: las mejores reacciones que nos dejó la inauguración del Mundial

Como todos los eventos importantes, la ceremonia inaugural de la Copa Mundial 2026 desató una ola de creatividad en internet. Estos son algunos de los memes que hicieron reír durante el arranque del torneo.
jue 11 junio 2026 03:45 PM
Los mejores memes del Mundial 2026
Acá una recopilación de los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026. (Cortesía FIFA)

La Copa Mundial 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia llena de música, color y figuras internacionales, pero como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, las redes sociales no tardaron en encontrar los momentos más inesperados y divertidos de la inauguración. Desde las presentaciones de Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin, hasta detalles que no pasaron desapercibidos para los espectadores, los memes, como ya es tradición, se convirtieron en los protagonistas de la inauguración.

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Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026

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