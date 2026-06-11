La Copa Mundial 2026 comenzó oficialmente con una ceremonia llena de música, color y figuras internacionales, pero como ya es tradición en los grandes eventos deportivos, las redes sociales no tardaron en encontrar los momentos más inesperados y divertidos de la inauguración. Desde las presentaciones de Shakira, Belinda, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y J Balvin, hasta detalles que no pasaron desapercibidos para los espectadores, los memes, como ya es tradición, se convirtieron en los protagonistas de la inauguración.
Los memes se roban el show: las mejores reacciones que nos dejó la inauguración del Mundial
Los mejores memes de la inauguración del Mundial 2026
Por qué Lila Downs inauguró el mundial en inglés? pic.twitter.com/DRugbINUJX
— Moon (@munxnosoy) June 11, 2026
100% traumada con la #Shakira que no es Shakira. pic.twitter.com/48v6ee4hKF
— Tefi Rois (@TefiRois) June 11, 2026
Todo el mundo viendo el partido inaugural del Mundial 2026: 🇲🇽 México vs Sudáfrica 🇿🇦 pic.twitter.com/vblF7goXYh
— Borrachito 🥃 (@borrachito) June 11, 2026
wilton pereira sampaio falando em inglês e os jogadores africanos sem entender nada
esse já é um dos melhores momentos da copa do mundo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/KoLkqBjJcb
— out of context brasileirão (@oocbrsao) June 11, 2026
Los sudafricanos festejando el gol de Quiñones pensando que era de sudafrica pero vieron que era de México: pic.twitter.com/02Gqo3axKY
— Nicø 🐐🇲🇨✖ (@ElRojiblanco12V) June 11, 2026
Que grande Quiñones 🇲🇽🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/bvFTfh91rD
— En Júpiter (@En_jupiter_) June 11, 2026
por qué a j balvin parece que lo sacaron de ciudad peluche? pic.twitter.com/lwm9smBtvT
— 🇲🇽 dai ³ ¹ ¹ (@moonlightdali) June 11, 2026