El Estadio Azteca está listo para volver a ocupar un lugar protagónico en la historia del fútbol. A pocas horas de albergar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto se prepara para recibir nuevamente a millones de aficionados como uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.
El Estadio Azteca revive su legado en el marco de la inauguración mundialista
El Estadio Azteca está listo para volver a ocupar un lugar protagónico en la historia del fútbol. A pocas horas de albergar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el recinto se prepara para recibir nuevamente a millones de aficionados como uno de los escenarios más emblemáticos del deporte.
Con esta edición, México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, un hito que refuerza el papel histórico del Azteca dentro del fútbol internacional. Aunque Estados Unidos concentrará la mayoría de los encuentros del torneo, incluida la final, el estadio mexicano volverá a ser el punto de partida de una competencia que marcará una nueva etapa para el país.
La historia del Azteca a través de los mundiales
La historia mundialista del Azteca está ligada a dos de las figuras más importantes que ha dado este deporte. En 1970 fue el escenario donde Pelé levantó su tercera Copa del Mundo con Brasil, en un torneo que marcó múltiples transformaciones para el fútbol moderno, desde la introducción de las tarjetas amarillas y rojas hasta la primera transmisión global en televisión a color.
Dieciséis años después, el estadio volvió a ser testigo de otro capítulo legendario. En México 1986, Diego Armando Maradona protagonizó algunas de las jugadas más recordadas de la historia, incluyendo la llamada “Mano de Dios” y el inolvidable gol ante Inglaterra que lo consolidó como una de las máximas leyendas del fútbol mundial.
El estadio durante el Mundial 2026
Durante la fase de grupos, la selección mexicana disputará dos encuentros en el Azteca, ante Sudáfrica y República Checa, mientras que Ciudad de México albergará un total de cinco partidos del torneo.
Más allá de la logística y las cifras, el Azteca representa un símbolo para el fútbol mexicano. Las mejores actuaciones históricas del Tri en una Copa del Mundo ocurrieron precisamente cuando México fue anfitrión, alcanzando los cuartos de final tanto en 1970 como en 1986. Ahora, con una nueva generación encabezada por jóvenes talentos y el respaldo de una afición apasionada, el estadio vuelve a convertirse en un aliado clave para las aspiraciones del combinado nacional.
A casi seis décadas de haber abierto sus puertas, el Estadio Azteca mantiene intacta su capacidad para reunir historia, emoción y memoria colectiva. En 2026, el recinto donde brillaron Pelé y Maradona volverá a recibir al mundo, reafirmando su lugar como uno de los templos más importantes del fútbol internacional.