Con esta edición, México se convertirá en el primer país en organizar tres Copas del Mundo, un hito que refuerza el papel histórico del Azteca dentro del fútbol internacional. Aunque Estados Unidos concentrará la mayoría de los encuentros del torneo, incluida la final, el estadio mexicano volverá a ser el punto de partida de una competencia que marcará una nueva etapa para el país.

La historia del Azteca a través de los mundiales

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Y una vez más, el Estadio Azteca será protagonista, reafirmando su lugar como uno de los templos más importantes del fútbol internacional.

(Fotografía: Carl Recine/Getty Images)

La historia mundialista del Azteca está ligada a dos de las figuras más importantes que ha dado este deporte. En 1970 fue el escenario donde Pelé levantó su tercera Copa del Mundo con Brasil, en un torneo que marcó múltiples transformaciones para el fútbol moderno, desde la introducción de las tarjetas amarillas y rojas hasta la primera transmisión global en televisión a color.

Dieciséis años después, el estadio volvió a ser testigo de otro capítulo legendario. En México 1986, Diego Armando Maradona protagonizó algunas de las jugadas más recordadas de la historia, incluyendo la llamada “Mano de Dios” y el inolvidable gol ante Inglaterra que lo consolidó como una de las máximas leyendas del fútbol mundial.