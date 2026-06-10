De Corea del Sur a Italia; para que no quede duda de que mañana comienza la fiesta futbolera más grande del mundo, la inauguración en la Ciudad de México incluirá a Andrea Bocelli y a EJAE, mejor conocida por dar voz a Rumi en la película de Netflix Las Guerreras K-pop.
K-pop y ópera en la inauguración del Mundial con EJAE, de Las Guerreras K-pop, y Andrea Bocelli
De Corea del Sur a Italia; para que no quede duda de que mañana comienza la fiesta futbolera más grande del mundo, la inauguración en la Ciudad de México incluirá a Andrea Bocelli y a EJAE, mejor conocida por dar voz a Rumi en la película de Netflix Las Guerreras K-pop.
Si no era suficiente con Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, hoy, a tan solo un día de la inauguración, se anunció que ambos artistas ya arribaron a la Ciudad de México para sumarse a esta gran celebración.
Y no se trata de una incorporación cualquiera. EJAE es actualmente una de las figuras más destacadas de la música pop asiática. Además de su talento vocal, es una reconocida productora y compositora que alcanzó notoriedad internacional tras prestar su voz a Rumi, la protagonista de la exitosa película de Netflix, la cual ha recibido numerosos premios y reconocimientos dentro de la industria del entretenimiento.
Sin embargo, su participación no significa necesariamente que interpretará una canción de la película. Hasta el momento, el tema que cantará durante la inauguración no ha sido confirmado. Lo que sí se sabe es que la FIFA lanzó recientemente la canción DNA (More Than a Game), en la que participan Andrea Bocelli, el DJ francés David Guetta y la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.
El tema ya está disponible en plataformas digitales y, a lo largo de casi tres minutos, reúne los estilos de cada artista en una propuesta que combina música electrónica, pop, rap y la inconfundible voz del tenor italiano.
Así que, si pensabas que nunca escucharías K-pop y ópera en un mismo escenario, el Mundial parece ser la ocasión perfecta para unir dos géneros que, en apariencia, tienen poco en común. Especialmente cuando se trata del banderazo de salida del evento deportivo más importante del año.
Con estas incorporaciones de último momento, tampoco sería poco realista pensar que la FIFA aún guarda alguna sorpresa adicional para la ceremonia inaugural.
No te pierdas ni un minuto
Recuerda que el evento comenzará a las 11:30 horas (tiempo del centro de México) y contará también con la participación de Alejandro Fernández, quien interpretará el Himno Nacional Mexicano, mientras que Tyla será la encargada de cantar el Himno Nacional de Sudáfrica.