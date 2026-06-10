Si no era suficiente con Shakira, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules y Maná, hoy, a tan solo un día de la inauguración, se anunció que ambos artistas ya arribaron a la Ciudad de México para sumarse a esta gran celebración.

Y no se trata de una incorporación cualquiera. EJAE es actualmente una de las figuras más destacadas de la música pop asiática. Además de su talento vocal, es una reconocida productora y compositora que alcanzó notoriedad internacional tras prestar su voz a Rumi, la protagonista de la exitosa película de Netflix, la cual ha recibido numerosos premios y reconocimientos dentro de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, su participación no significa necesariamente que interpretará una canción de la película. Hasta el momento, el tema que cantará durante la inauguración no ha sido confirmado. Lo que sí se sabe es que la FIFA lanzó recientemente la canción DNA (More Than a Game), en la que participan Andrea Bocelli, el DJ francés David Guetta y la rapera estadounidense Megan Thee Stallion.