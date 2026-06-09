El crossover que nadie esperaba: Bad Bunny y el papa León XIV

Según confirmó el Vaticano, el encuentro ocurrió el lunes después del evento que el pontífice encabezó en el estadio Santiago Bernabéu. El cantante puertorriqueño se encontraba acompañado de su familia y otras personas cuando León XIV se acercó a saludarlos brevemente antes de abandonar el recinto.

La posibilidad de que ambos coincidieran había generado especulación en medios españoles durante los últimos días, especialmente considerando que Bad Bunny se encuentra actualmente en Madrid como parte de una serie de conciertos que, al igual que en otras partes del mundo, han reunido a miles de personas.

Días antes del encuentro, León XIV ya había mencionado a Bad Bunny durante su vuelo a España al reflexionar sobre el interés de los jóvenes por la religión y la cultura contemporánea. (Fotografía: Michael Robinson Chávez)

Curiosamente, el propio papa había mencionado al artista durante el vuelo que lo trasladó a España. Al ser cuestionado sobre el creciente interés de los jóvenes por la religión, respondió con una reflexión que rápidamente se volvió noticia.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", comentó León XIV.

