Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Entretenimiento

El crossover que nadie esperaba: Bad Bunny y el papa León XIV

Tras una serie de actividades en Madrid, el papa León XIV y Bad Bunny coincidieron brevemente en el estadio Santiago Bernabéu, protagonizando uno de los encuentros más inesperados.
mar 09 junio 2026 11:21 PM
bad bunny se encuentra con el papa León en Madrid .png
Después de varios días de especulación, el Vaticano confirmó que Bad Bunny y el papa León XIV coincidieron brevemente en Madrid tras un evento realizado en el estadio Santiago Bernabéu.

 (Fotografía: Tomohiro Ohsumi)

Entre conciertos agotados, estadios llenos y miles de personas recorriendo Madrid, dos de las figuras más comentadas del momento tuvieron un breve encuentro: el papa León XIV y Bad Bunny.

Publicidad

Según confirmó el Vaticano, el encuentro ocurrió el lunes después del evento que el pontífice encabezó en el estadio Santiago Bernabéu. El cantante puertorriqueño se encontraba acompañado de su familia y otras personas cuando León XIV se acercó a saludarlos brevemente antes de abandonar el recinto.

La posibilidad de que ambos coincidieran había generado especulación en medios españoles durante los últimos días, especialmente considerando que Bad Bunny se encuentra actualmente en Madrid como parte de una serie de conciertos que, al igual que en otras partes del mundo, han reunido a miles de personas.

papa león madrid encuentro bad bunny .png
Días antes del encuentro, León XIV ya había mencionado a Bad Bunny durante su vuelo a España al reflexionar sobre el interés de los jóvenes por la religión y la cultura contemporánea. (Fotografía: Michael Robinson Chávez)

Curiosamente, el propio papa había mencionado al artista durante el vuelo que lo trasladó a España. Al ser cuestionado sobre el creciente interés de los jóvenes por la religión, respondió con una reflexión que rápidamente se volvió noticia.

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny. Pero también creo que habrá algunos que vengan a ver al papa. Y eso dice algo", comentó León XIV.

Publicidad
bad bunny continúa su serie de conciertos en madrid .png
Aunque la conversación fue breve, la imagen reunió a dos figuras que, desde espacios completamente distintos, han logrado conectar con millones de personas alrededor del mundo (Fotografía: Tomohiro Ohsumi)

Aunque el encuentro fue breve y sin declaraciones adicionales, la imagen de ambas figuras coincidiendo en un mismo espacio resume una realidad cada vez más visible: la conversación cultural actual ocurre en la intersección entre la música, la espiritualidad y las nuevas formas de comunidad.

Publicidad

Tags

Bad Bunny Papa León XIV

Más acerca del autor:

Publicidad

Publicidad