Hay personas que llevan su odio demasiado lejos, tal es el caso de Beran A., un joven de apenas 21 años que fue condenado este jueves luego de que, en 2024, planeara un ataque durante los conciertos del The Eras Tour de Taylor Swift en Viena.
Un hombre fue condenado por planear un atentado en el The Eras Tour de Taylor Swift
Yéndonos un poco al pasado, The Eras Tour fue una de las giras más exitosas de la historia, con un enorme impacto en la industria musical y del entretenimiento. Incluso, fue descrita como uno de los fenómenos culturales más importantes de lo que va del siglo XXI.
Jóvenes de todo el mundo anhelaban conseguir un boleto para vivir la experiencia que la cantante había preparado para sus fans. De hecho, la gira generó un impacto económico significativo en las ciudades que visitó, y la crítica la describió con frecuencia como un evento monocultural que demostraba la influencia de Swift en la cultura popular.
El tour llegó a 21 países; sin embargo, en agosto, mes en el que los conciertos en Viena estaban por realizarse, estos tuvieron que ser cancelados tras el descubrimiento de lo que fue descrito como un “complot terrorista”. Las autoridades austriacas frustraron el ataque y arrestaron a un sospechoso.
El principal sospechoso fue llevado a juicio bajo cargos de terrorismo, ya que se le acusaba de haber jurado lealtad al Estado Islámico. Beran A. planeaba atacar a los fans de la cantante con un arma blanca y explosivos caseros.
Según las investigaciones, también se planeaban ataques simultáneos junto con otros hombres en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán. Sin embargo, solo Beran A. fue acusado en relación con el complot contra el concierto y se declaró inocente de los cargos relacionados con el plan de los ataques simultáneos.
Finalmente, un tribunal austríaco condenó a 15 años de prisión al joven de 21 años, una decisión a la que se llegó tras varias deliberaciones.