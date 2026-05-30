Yéndonos un poco al pasado, The Eras Tour fue una de las giras más exitosas de la historia, con un enorme impacto en la industria musical y del entretenimiento. Incluso, fue descrita como uno de los fenómenos culturales más importantes de lo que va del siglo XXI.

Jóvenes de todo el mundo anhelaban conseguir un boleto para vivir la experiencia que la cantante había preparado para sus fans. De hecho, la gira generó un impacto económico significativo en las ciudades que visitó, y la crítica la describió con frecuencia como un evento monocultural que demostraba la influencia de Swift en la cultura popular.

Lo que prometía ser una de las paradas más esperadas de The Eras Tour terminó en cancelación después de que las autoridades descubrieran un presunto complot terrorista contra los fans de Taylor Swift en Austria.

(Fotografía: Alishia Abodunde/Getty Images)

El tour llegó a 21 países; sin embargo, en agosto, mes en el que los conciertos en Viena estaban por realizarse, estos tuvieron que ser cancelados tras el descubrimiento de lo que fue descrito como un “complot terrorista”. Las autoridades austriacas frustraron el ataque y arrestaron a un sospechoso.

El principal sospechoso fue llevado a juicio bajo cargos de terrorismo, ya que se le acusaba de haber jurado lealtad al Estado Islámico. Beran A. planeaba atacar a los fans de la cantante con un arma blanca y explosivos caseros.