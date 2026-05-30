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Un hombre fue condenado por planear un atentado en el The Eras Tour de Taylor Swift

El joven, de apenas 21 años, fue condenado a 15 años de prisión por planificar un ataque durante los conciertos del The Eras Tour de Taylor Swift en Viena.
sáb 30 mayo 2026 01:21 PM
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Las autoridades austríacas condenaron a 15 años de prisión a un joven de 21 años que planeaba atacar con armas blancas y explosivos caseros a los asistentes de los conciertos de Taylor Swift en Viena durante The Eras Tour.
 (Fotografía: Kate Green/Getty Images)

Hay personas que llevan su odio demasiado lejos, tal es el caso de Beran A., un joven de apenas 21 años que fue condenado este jueves luego de que, en 2024, planeara un ataque durante los conciertos del The Eras Tour de Taylor Swift en Viena.

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Yéndonos un poco al pasado, The Eras Tour fue una de las giras más exitosas de la historia, con un enorme impacto en la industria musical y del entretenimiento. Incluso, fue descrita como uno de los fenómenos culturales más importantes de lo que va del siglo XXI.

Jóvenes de todo el mundo anhelaban conseguir un boleto para vivir la experiencia que la cantante había preparado para sus fans. De hecho, la gira generó un impacto económico significativo en las ciudades que visitó, y la crítica la describió con frecuencia como un evento monocultural que demostraba la influencia de Swift en la cultura popular.

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Lo que prometía ser una de las paradas más esperadas de The Eras Tour terminó en cancelación después de que las autoridades descubrieran un presunto complot terrorista contra los fans de Taylor Swift en Austria.
 (Fotografía: Alishia Abodunde/Getty Images)

El tour llegó a 21 países; sin embargo, en agosto, mes en el que los conciertos en Viena estaban por realizarse, estos tuvieron que ser cancelados tras el descubrimiento de lo que fue descrito como un “complot terrorista”. Las autoridades austriacas frustraron el ataque y arrestaron a un sospechoso.

El principal sospechoso fue llevado a juicio bajo cargos de terrorismo, ya que se le acusaba de haber jurado lealtad al Estado Islámico. Beran A. planeaba atacar a los fans de la cantante con un arma blanca y explosivos caseros.

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Según las investigaciones, también se planeaban ataques simultáneos junto con otros hombres en Arabia Saudita, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán. Sin embargo, solo Beran A. fue acusado en relación con el complot contra el concierto y se declaró inocente de los cargos relacionados con el plan de los ataques simultáneos.

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Tras varias deliberaciones, un tribunal austríaco sentenció a 15 años de prisión al principal sospechoso del frustrado atentado contra los conciertos de Taylor Swift, uno de los casos más impactantes vinculados a la gira más exitosa de la cantante. (Fotografía: Christian Bruna/Getty Images)

Finalmente, un tribunal austríaco condenó a 15 años de prisión al joven de 21 años, una decisión a la que se llegó tras varias deliberaciones.

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Taylor Swift The Eras Tour

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