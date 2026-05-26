Uno de los momentos más destacados de la noche fue el triunfo de BTS. A pesar de la pausa del grupo, el cariño de sus fans sigue intacto, llevándolos a ganar el premio a Artista del Año, categoría que ya habían conquistado anteriormente en 2021.

BTS volvió a hacer historia en los AMAs 2026 al ganar Artista del Año, el segundo que obtienen en los premios. (Fotografía: Ethan Miller)

Con este reconocimiento, BTS se convierte en uno de los cuatro artistas que han ganado más de una vez este premio. En primer lugar se encuentra Taylor Swift, con siete victorias en la categoría, seguida de Justin Bieber, One Direction y ahora BTS, con dos premios cada uno.

Y hablando de Taylor Swift, la cantante fue una de las grandes ignoradas de la noche. A pesar de liderar las nominaciones con ocho candidaturas, terminó la velada sin llevarse ningún galardón. Claro, eso no cambia el hecho de que Swift sigue siendo la artista con más premios AMA en la historia del evento, con una impresionante cifra de 40 estatuillas.

KATSEYE se llevó el premio a Artista Revelación del Año y confirmó que el fenómeno global del K-pop sigue creciendo a pasos gigantes. (Fotografía: Ethan Miller)

Por su parte, Justin Bieber ganó el premio a Mejor Artista Pop Masculino, elevando su total a 19 premios AMA. Con ello, empata con el fallecido Kenny Rogers en el segundo lugar entre los artistas masculinos más premiados, mientras que Michael Jackson continúa liderando la lista con 24 galardones.