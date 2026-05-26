En una noche que celebró lo mejor de la música, los American Music Awards dejaron varias sorpresas y reconocieron a algunos de los artistas más importantes del último año. No hubo un único gran ganador; en cambio, siete artistas empataron como los más premiados de la ceremonia, reflejando la diversidad y el gran momento que vive actualmente la industria musical.
BTS, KATSEYE y Sabrina Carpenter arrasan en los American Music Awards 2026
Uno de los momentos más destacados de la noche fue el triunfo de BTS. A pesar de la pausa del grupo, el cariño de sus fans sigue intacto, llevándolos a ganar el premio a Artista del Año, categoría que ya habían conquistado anteriormente en 2021.
Con este reconocimiento, BTS se convierte en uno de los cuatro artistas que han ganado más de una vez este premio. En primer lugar se encuentra Taylor Swift, con siete victorias en la categoría, seguida de Justin Bieber, One Direction y ahora BTS, con dos premios cada uno.
Y hablando de Taylor Swift, la cantante fue una de las grandes ignoradas de la noche. A pesar de liderar las nominaciones con ocho candidaturas, terminó la velada sin llevarse ningún galardón. Claro, eso no cambia el hecho de que Swift sigue siendo la artista con más premios AMA en la historia del evento, con una impresionante cifra de 40 estatuillas.
Por su parte, Justin Bieber ganó el premio a Mejor Artista Pop Masculino, elevando su total a 19 premios AMA. Con ello, empata con el fallecido Kenny Rogers en el segundo lugar entre los artistas masculinos más premiados, mientras que Michael Jackson continúa liderando la lista con 24 galardones.
KATSEYE también tuvo una gran noche al llevarse el premio a Artista Revelación del Año, convirtiéndose así en el séptimo acto femenino en ganar esta categoría de manera consecutiva.
Por supuesto, el entusiasmo alrededor de la película Las Guerreras K-pop no pasó desapercibido. “Golden” y sus intérpretes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami se llevaron el premio a Canción del Año.
Tras anunciarse todos los galardones al final de la ceremonia, varios artistas empataron como los máximos ganadores de la noche, con tres premios cada uno: BTS, KATSEYE, Sombr, Sabrina Carpenter, Cardi B, Bruno Mars y el dúo Huntr/X. Mientras tanto, Bad Bunny, Ella Langley, Shakira, Tyla y Zara Larsson obtuvieron dos premios cada uno.
Tampoco hay que olvidar que los AMAs reconocieron a Karol G con uno de los mayores honores de la noche: el Premio Internacional a la Excelencia Artística, además de llevarse el galardón a Mejor Álbum Latino.