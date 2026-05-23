Cannes no es solo alfombras rojas, looks y glamour; es, en esencia, el gran escaparate del cine de autor, el lugar donde despegan las carreras de cineastas internacionales y donde miles de profesionales de la industria se reúnen cada año.

Esta edición dejó varias sorpresas, tanto para la industria, para quienes seguimos el evento, como para los asistentes. Entre ellas, el reconocimiento con la Palma de Oro honorífica a John Travolta, así como los homenajes al cineasta neozelandés Peter Jackson y a la oscarizada artista estadounidense Barbra Streisand.

La cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes

Fjord, protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve, sigue a una pareja conservadora rumano-noruega que enfrenta el escrutinio público tras mudarse a un remoto y progresista pueblo en Noruega. (Fotografía: Andreas Rentz)

El cierre del festival llegó, por supuesto, con la entrega de la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes, que este año fue para el cineasta rumano Cristian Mungiu por Fjord, película protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve. La historia sigue a una pareja conservadora rumano-noruega que enfrenta el escrutinio público tras mudarse a un remoto y progresista pueblo en Noruega.