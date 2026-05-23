Han pasado 12 días desde que dio inicio el Festival de Cine de Cannes, el evento de cine más prestigioso y con mayor influencia comercial y cultural del mundo, uno que además marca la pauta de lo que veremos en los próximos meses dentro del séptimo arte.
Los grandes ganadores del Festival de Cine de Cannes
Han pasado 12 días desde que dio inicio el Festival de Cine de Cannes, el evento de cine más prestigioso y con mayor influencia comercial y cultural del mundo, uno que además marca la pauta de lo que veremos en los próximos meses dentro del séptimo arte.
Cannes no es solo alfombras rojas, looks y glamour; es, en esencia, el gran escaparate del cine de autor, el lugar donde despegan las carreras de cineastas internacionales y donde miles de profesionales de la industria se reúnen cada año.
Esta edición dejó varias sorpresas, tanto para la industria, para quienes seguimos el evento, como para los asistentes. Entre ellas, el reconocimiento con la Palma de Oro honorífica a John Travolta, así como los homenajes al cineasta neozelandés Peter Jackson y a la oscarizada artista estadounidense Barbra Streisand.
La cinta ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes
El cierre del festival llegó, por supuesto, con la entrega de la Palma de Oro, el máximo galardón de Cannes, que este año fue para el cineasta rumano Cristian Mungiu por Fjord, película protagonizada por Sebastian Stan y Renate Reinsve. La historia sigue a una pareja conservadora rumano-noruega que enfrenta el escrutinio público tras mudarse a un remoto y progresista pueblo en Noruega.
Las películas premiadas en Cannes
Pero hagamos un repaso por el resto de las películas y talentos que fueron reconocidos en esta 79° edición de Cannes.
- Gran Premio: Minotaur, del ruso Andrey Zvyagintsev
- Premio del Jurado: La aventura soñada, de la alemana Valeska Grisebach
- Mejor Dirección: los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra, y el polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland
- Mejor Guion: Notre salut, del francés Emmanuel Marre
- Mejor Actriz: la belga Virginie Efira y la japonesa Tao Okamoto por Soudain
- Mejor Actor: el belga Emmanuel Macchia y el francés Valentin Campagne por Coward
- Cámara de Oro (Mejor Ópera Prima): Ben’Imana, de la ruandesa Marie Clémentine Dusabejambo
- Palma de Oro al cortometraje: Para los contrincantes, del argentino Federico Luis
Una edición más de Cannes termina dejando claro por qué sigue siendo el gran termómetro del cine mundial. Entre nuevas voces, directores consagrados y películas que seguramente dominarán la conversación en los próximos meses, el festival vuelve a confirmar que el cine de autor continúa encontrando en Cannes su escenario más importante.