Un repaso por las acusaciones contra Kevin Spacey

El actor de películas como Se7en y de la serie House of Cards atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su personaje en la producción de Netflix. Sin embargo, todo terminó abruptamente cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haberle hecho insinuaciones cuando Spacey tenía 26 años y Rapp 14.

La denuncia de Rapp marcó el inicio de la caída del actor, y posteriormente otros hombres se sumaron con relatos de agresiones similares.

La caída de Kevin Spacey comenzó en 2017, en pleno auge del movimiento #MeToo, después de las acusaciones hechas por Anthony Rapp. (Fotografía: Chris J Ratcliffe)

El contexto social de aquel momento fue clave para que las acusaciones no pasaran desapercibidas, como había ocurrido en otros casos en el pasado. Spacey fue que tenía en puerta; incluso, su agente y su publicista dejaron de representarlo.

Fue hasta 2022, después de años enfrentando cargos penales, cuando fue acusado oficialmente de múltiples delitos de agresión sexual en Reino Unido. Sin embargo, en 2023 fue absuelto de todos ellos.

El caso estuvo rodeado de situaciones que lo hicieron aún más mediático, desde que el actor hiciera pública su orientación sexual hasta la muerte de tres de los denunciantes.

