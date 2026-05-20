En 2017, cuando el movimiento #MeToo se encontraba en su punto más álgido y nombres como Harvey Weinstein se vieron involucrados en serias acusaciones, otro nombre que comenzó a sonar por la misma razón fue el de Kevin Spacey.
La aparición de Kevin Spacey en Festival de Cannes después de que Hollywood le diera la espalda
Un repaso por las acusaciones contra Kevin Spacey
El actor de películas como Se7en y de la serie House of Cards atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera gracias a su personaje en la producción de Netflix. Sin embargo, todo terminó abruptamente cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de haberle hecho insinuaciones cuando Spacey tenía 26 años y Rapp 14.
La denuncia de Rapp marcó el inicio de la caída del actor, y posteriormente otros hombres se sumaron con relatos de agresiones similares.
El contexto social de aquel momento fue clave para que las acusaciones no pasaran desapercibidas, como había ocurrido en otros casos en el pasado. Spacey fue que tenía en puerta; incluso, su agente y su publicista dejaron de representarlo.
Fue hasta 2022, después de años enfrentando cargos penales, cuando fue acusado oficialmente de múltiples delitos de agresión sexual en Reino Unido. Sin embargo, en 2023 fue absuelto de todos ellos.
El caso estuvo rodeado de situaciones que lo hicieron aún más mediático, desde que el actor hiciera pública su orientación sexual hasta la muerte de tres de los denunciantes.
¿El actor está de regreso?
El ganador del Oscar siempre negó las acusaciones. Aun así, estas fueron suficientes para que Hollywood optara por darle la espalda, incluso después de haber sido declarado inocente. Ya fuera por apoyo a las víctimas o por evitar verse involucrados en la controversia, el actor permaneció alejado del ojo público y poco a poco comenzó a participar en proyectos independientes.
No se sabía mucho de él hasta que hoy reapareció en el Festival de Cannes, al que también asistió el año pasado tras mantenerse alejado del evento desde 2016.
Su llegada, al igual que ocurrió el año pasado, sigue generando controversia, además de no responder a ningún tipo de invitación oficial.