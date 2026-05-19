Los hermanos lanzan este proyecto gracias a un acuerdo exclusivo entre iHeartMedia y su propia productora, Powered by Jonas.

Como todo buen podcast, el contenido de Hey Jonas! se basará en conversaciones entre los tres hermanos sobre distintos temas, desde su familia hasta su carrera, todo con un enfoque sincero que busca conectarlos aún más con su audiencia y sus fans.

Conforme avancen los capítulos, también tendrán invitados sorpresa que compartirán anécdotas y revelarán un lado de los Jonas que los fans no conocen, o por lo menos no del todo.

¿La mejor parte? Sus fans podrán formar parte del podcast y recibir consejos de los hermanos. Hey Jonas! tiene su propio número telefónico, al que los fans podrán llamar para hacer las preguntas que siempre quisieron o contar sus anécdotas y recibir la opinión de los Jonas Brothers.

Para el primer capítulo, que se estrena mañana, los hermanos desmintieron rumores, hablaron sobre sus tatuajes y los que les gustaría hacerse, además de revelar cómo surgió el nombre del podcast.