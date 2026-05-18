Fue en 2019 cuando la Fiscalía de España, país en donde vivió durante 12 años, acusó a Shakira de no pagar 14.5 millones de euros en impuestos correspondientes al periodo entre 2012 y 2014.
Shakira ya no llora, ella factura: la colombiana es absuelta de fraude fiscal
Fue en 2019 cuando la Fiscalía de España, país en donde vivió durante 12 años, acusó a Shakira de no pagar 14.5 millones de euros en impuestos correspondientes al periodo entre 2012 y 2014.
Siete años después, la batalla legal que la colombiana mantuvo con la Hacienda española ha llegado a su fin, siendo absuelta de fraude fiscal en dicho país. La mejor parte es que, además de limpiar su nombre, la cartera de la cantante recuperará varios millones de dólares.
Shakira recibirá una devolución de casi 65 millones de dólares
En la sentencia, el tribunal dictaminó que no existieron pruebas suficientes para concluir que la cantante pasó 183 días en España durante 2011, tiempo que la habría convertido en residente fiscal y, por tanto, sujeta al pago de impuestos. En cambio, solo se pudo comprobar que permaneció 163 días durante aquel año fiscal.
Adicionalmente, el tribunal español ordenó que el fisco deberá devolverle a Shakira casi 65 millones de dólares, dinero que, según el propio tribunal, fue cobrado de manera indebida.
“Después de más de ocho años de sufrir un brutal acoso público, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches de insomnio que, en última instancia, afectaron mi salud y el bienestar de mi familia, el Tribunal Superior Nacional finalmente ha aclarado las cosas”.
Por supuesto, la Agencia Tributaria mencionó que apelará esta decisión y que no le pagará nada a la cantante hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Por ahora, la cantante ha obtenido una victoria, triunfo que se suma al anuncio de que nuevamente será la voz del Mundial, además de actuar en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto a Madonna y BTS.