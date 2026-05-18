Siete años después, la batalla legal que la colombiana mantuvo con la Hacienda española ha llegado a su fin, siendo absuelta de fraude fiscal en dicho país. La mejor parte es que, además de limpiar su nombre, la cartera de la cantante recuperará varios millones de dólares.

Shakira recibirá una devolución de casi 65 millones de dólares

Además de limpiar su nombre, la cantante podría recibir casi 65 millones de dólares como devolución. (Fotografía: Theo Wargo)

En la sentencia, el tribunal dictaminó que no existieron pruebas suficientes para concluir que la cantante pasó 183 días en España durante 2011, tiempo que la habría convertido en residente fiscal y, por tanto, sujeta al pago de impuestos. En cambio, solo se pudo comprobar que permaneció 163 días durante aquel año fiscal.

Adicionalmente, el tribunal español ordenó que el fisco deberá devolverle a Shakira casi 65 millones de dólares, dinero que, según el propio tribunal, fue cobrado de manera indebida.