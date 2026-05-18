Aunque todavía es demasiado pronto para saber si la novela se convertirá en un éxito editorial, la elección de Connie como protagonista ya despertó el interés entre los seguidores de la saga. En la historia original, el poder y el protagonismo recaían casi por completo en figuras masculinas, por lo que esta nueva perspectiva representa un giro importante dentro del universo creado por Puzo.

La novela fue adquirida por Random House, convirtiéndose oficialmente en la primera historia de 'El Padrino' narrada desde la perspectiva de una mujer y escrita también por una autora.

Random House publicará la nueva novela inspirada en el universo creado por Mario Puzo. (Fotografía: Andreas Rentz)

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el universo literario de 'El Padrino' se expande. Tras la muerte de Mario Puzo en 1999, se publicaron nuevas novelas ambientadas en la misma historia. El autor Mark Winegardner escribió 'El regreso del Padrino' (2004) y 'La venganza del Padrino' (2006). La primera ocurre de forma paralela a los eventos de 'El Padrino II', mientras que la segunda se sitúa después de la secuela cinematográfica, entre 1963 y 1964.

La pregunta inevitable es si esta nueva historia llegará eventualmente al cine. Todo dependerá del éxito de la novela, porque, aunque 'El Padrino' siga siendo una de las franquicias más influyentes de la cultura popular, la recepción de la tercera película dejó claro que el público no duda en ser despiadado cuando considera que una historia no está a la altura del legado.