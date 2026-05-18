Pocas historias en el cine han tenido un impacto cultural tan grande como 'El Padrino'. Desde Mario Puzo, escritor de la novela, y Francis Ford Coppola, director de las adaptaciones al cine, esta historia redefinió la figura del gánster en la pantalla: un personaje sanguinario, pero refinado, despiadado, aunque dispuesto a dar la vida por su familia.
El universo de ‘El Padrino’ regresa en 2027 con la novela ‘Connie’
Las dos primeras películas tomaron inspiración directa de la obra de Puzo. Sin embargo, para 'El Padrino III', Coppola continuó la historia por cuenta propia y, aunque hoy tiene defensores, gran parte del público no logró conectar con la cinta, especialmente con la evolución de Michael Corleone, siendo para muchos en la entrega más débil de la trilogía.
Ahora, el universo de la franquicia volverá en forma de novela. Bajo el título 'Connie', la escritora Adriana Trigiani desarrollará una nueva historia enfocada en Constanzia “Connie” Corleone, la hermana menor del clan mafioso. El proyecto fue ya aprobado oficialmente por los herederos de Mario Puzo y llegará en 2027.
En las películas, Connie fue interpretada por Talia Shire, actriz que también participó en otro clásico del cine como 'Rocky'. Dentro de la saga, su personaje inicia como una joven desesperada por escapar de la violencia familiar, antes de endurecerse gradualmente frente al crimen y las dinámicas de poder de los Corleone.
Aunque todavía es demasiado pronto para saber si la novela se convertirá en un éxito editorial, la elección de Connie como protagonista ya despertó el interés entre los seguidores de la saga. En la historia original, el poder y el protagonismo recaían casi por completo en figuras masculinas, por lo que esta nueva perspectiva representa un giro importante dentro del universo creado por Puzo.
La novela fue adquirida por Random House, convirtiéndose oficialmente en la primera historia de 'El Padrino' narrada desde la perspectiva de una mujer y escrita también por una autora.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el universo literario de 'El Padrino' se expande. Tras la muerte de Mario Puzo en 1999, se publicaron nuevas novelas ambientadas en la misma historia. El autor Mark Winegardner escribió 'El regreso del Padrino' (2004) y 'La venganza del Padrino' (2006). La primera ocurre de forma paralela a los eventos de 'El Padrino II', mientras que la segunda se sitúa después de la secuela cinematográfica, entre 1963 y 1964.
La pregunta inevitable es si esta nueva historia llegará eventualmente al cine. Todo dependerá del éxito de la novela, porque, aunque 'El Padrino' siga siendo una de las franquicias más influyentes de la cultura popular, la recepción de la tercera película dejó claro que el público no duda en ser despiadado cuando considera que una historia no está a la altura del legado.