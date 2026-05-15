La fiscalía de Manhattan expresó su decepción por el resultado, aunque aseguró respetar el sistema de jurados. Alvin Bragg, fiscal del distrito, destacó que Jessica Mann “ha luchado por la justicia” durante casi una década.

El caso sigue marcando uno de los capítulos clave del movimiento #MeToo.

(Fotografía: Charly Triballeau-Pool)

Weinstein, figura central en el escándalo que detonó el movimiento #MeToo, permanecerá en prisión debido a otras condenas por delitos sexuales.

El caso Weinstein vuelve a quedar en pausa

Durante el juicio, Mann relató cómo conoció al exproductor en 2013, cuando ella era una actriz emergente de 27 años y él uno de los hombres más influyentes de Hollywood. Según su testimonio, Weinstein se ofreció a impulsar su carrera y la llenó de elogios antes de presuntamente agredirla.

El caso representa otro revés judicial en la larga serie de procesos contra Weinstein. Un veredicto de culpabilidad emitido en 2020 fue anulado previamente, mientras que otro juicio también terminó invalidado en 2025 debido a conflictos dentro del jurado.