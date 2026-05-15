Un juez de Estados Unidos declaró este viernes la nulidad del juicio contra Harvey Weinstein, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas por la actriz Jessica Mann.
Harvey Weinstein: juez declara nulo el juicio por falta de veredicto del jurado
La fiscalía de Manhattan expresó su decepción por el resultado, aunque aseguró respetar el sistema de jurados. Alvin Bragg, fiscal del distrito, destacó que Jessica Mann “ha luchado por la justicia” durante casi una década.
Weinstein, figura central en el escándalo que detonó el movimiento #MeToo, permanecerá en prisión debido a otras condenas por delitos sexuales.
El caso Weinstein vuelve a quedar en pausa
Durante el juicio, Mann relató cómo conoció al exproductor en 2013, cuando ella era una actriz emergente de 27 años y él uno de los hombres más influyentes de Hollywood. Según su testimonio, Weinstein se ofreció a impulsar su carrera y la llenó de elogios antes de presuntamente agredirla.
El caso representa otro revés judicial en la larga serie de procesos contra Weinstein. Un veredicto de culpabilidad emitido en 2020 fue anulado previamente, mientras que otro juicio también terminó invalidado en 2025 debido a conflictos dentro del jurado.
Actualmente, Weinstein cumple una condena de 16 años en California por la violación de una actriz europea y continúa apelando otras sentencias relacionadas con agresión sexual.
Las denuncias contra el exmagnate salieron a la luz en 2017 tras investigaciones publicadas por The New Yorker y The New York Times, detonando una ola global de acusaciones y el surgimiento del movimiento #MeToo.