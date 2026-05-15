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Entretenimiento

Harvey Weinstein: juez declara nulo el juicio por falta de veredicto del jurado

El jurado no logró un acuerdo en las acusaciones de agresión sexual contra Jessica Mann. Weinstein continuará en prisión por otros delitos.
vie 15 mayo 2026 04:57 PM
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El juicio contra Harvey Weinstein fue declarado nulo después de que el jurado no lograra llegar a un acuerdo sobre las acusaciones de agresión sexual. (Fotografía: Steven Hirsch-Pool)

Un juez de Estados Unidos declaró este viernes la nulidad del juicio contra Harvey Weinstein, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas por la actriz Jessica Mann.

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La fiscalía de Manhattan expresó su decepción por el resultado, aunque aseguró respetar el sistema de jurados. Alvin Bragg, fiscal del distrito, destacó que Jessica Mann “ha luchado por la justicia” durante casi una década.

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El caso sigue marcando uno de los capítulos clave del movimiento #MeToo.
 (Fotografía: Charly Triballeau-Pool)

Weinstein, figura central en el escándalo que detonó el movimiento #MeToo, permanecerá en prisión debido a otras condenas por delitos sexuales.

El caso Weinstein vuelve a quedar en pausa

Durante el juicio, Mann relató cómo conoció al exproductor en 2013, cuando ella era una actriz emergente de 27 años y él uno de los hombres más influyentes de Hollywood. Según su testimonio, Weinstein se ofreció a impulsar su carrera y la llenó de elogios antes de presuntamente agredirla.

El caso representa otro revés judicial en la larga serie de procesos contra Weinstein. Un veredicto de culpabilidad emitido en 2020 fue anulado previamente, mientras que otro juicio también terminó invalidado en 2025 debido a conflictos dentro del jurado.

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Hoy, casi una década después, uno de los juicios más mediáticos del caso terminó nuevamente sin veredicto. (Fotografía: Spencer Platt)

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Actualmente, Weinstein cumple una condena de 16 años en California por la violación de una actriz europea y continúa apelando otras sentencias relacionadas con agresión sexual.

Las denuncias contra el exmagnate salieron a la luz en 2017 tras investigaciones publicadas por The New Yorker y The New York Times, detonando una ola global de acusaciones y el surgimiento del movimiento #MeToo.

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Harvey Weinstein Juicios penales

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