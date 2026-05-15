Es probable que un joven John Travolta, el sexto hijo de Salvatore Travolta y Helena Burke, nacido en medio de la Guerra Fría en Englewood, Nueva Jersey, no imaginara el impacto que su presencia y carrera tendrían en Hollywood y en el mundo entero. Hoy, 57 años después, es una de las estrellas más grandes del cine.
Cannes reconoce la trayectoria de John Travolta con una Palma de Oro honorífica
Es probable que un joven John Travolta, el sexto hijo de Salvatore Travolta y Helena Burke, nacido en medio de la Guerra Fría en Englewood, Nueva Jersey, no imaginara el impacto que su presencia y carrera tendrían en Hollywood y en el mundo entero. Hoy, 57 años después, es una de las estrellas más grandes del cine.
John Travolta debuta como director y recibe una Palma de Oro honorífica
Y esto no ha pasado desapercibido para el Festival de Cannes, que hace apenas unas horas sorprendió al actor al reconocer su trayectoria con una Palma de Oro honorífica que, por cierto, no había sido anunciada.
Todo ocurrió previo al estreno de su primer largometraje como director. Se trata de 'Ven a volar conmigo', una película sobre un niño de 8 años que toma un avión por primera vez para seguir a su madre, una actriz, rumbo a Hollywood.
'Ven a volar conmigo' es prácticamente una historia muy personal, pues se trata de la adaptación de un libro que el propio actor, ahora también director, publicó hace tres décadas.
“Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecen en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí”, declaró Travolta sobre su ópera prima.
Aún antes de saber que sería reconocido de esta manera, llevar su ópera prima al prestigioso festival ya representaba una sorpresa, especialmente después de que Thierry Frémaux, director general de la muestra, le comentara que “sería la primera película aceptada con tanta antelación”.
El actor ha asistido en múltiples ocasiones al festival gracias a su participación en películas como 'Pulp Fiction' (Palma de Oro en 1994), 'Atrapada entre dos hombres' (1997) y 'Primary Colors' (1998).
Sin embargo, era momento de reconocer una carrera que nos ha dado múltiples éxitos. Más allá de un Globo de Oro por su papel en 'Get Shorty', esta Palma de Oro honorífica se convierte en el reconocimiento que consolida su legado como uno de los actores más emblemáticos de Hollywood.
Con información de AFP