John Travolta debuta como director y recibe una Palma de Oro honorífica

De Saturday Night Fever a Pulp Fiction, Cannes celebró el legado cinematográfico de John Travolta con un reconocimiento sorpresa. (Fotografía: Aurore Marechal)

Y esto no ha pasado desapercibido para el Festival de Cannes, que hace apenas unas horas sorprendió al actor al reconocer su trayectoria con una Palma de Oro honorífica que, por cierto, no había sido anunciada.

Todo ocurrió previo al estreno de su primer largometraje como director. Se trata de 'Ven a volar conmigo', una película sobre un niño de 8 años que toma un avión por primera vez para seguir a su madre, una actriz, rumbo a Hollywood.

'Ven a volar conmigo' es prácticamente una historia muy personal, pues se trata de la adaptación de un libro que el propio actor, ahora también director, publicó hace tres décadas.

El actor presentó Ven a volar conmigo, su primera película como director, durante una emotiva noche en Cannes. (Fotografía: Clemens Bilan)

“Este es el proyecto de mi vida. Y todas las personas que aparecen en la película están sentadas en el público, aquí mismo: mi familia. Por eso existe esta película y, en realidad, por eso existo yo como artista: por esas personas que están aquí”, declaró Travolta sobre su ópera prima.

Aún antes de saber que sería reconocido de esta manera, llevar su ópera prima al prestigioso festival ya representaba una sorpresa, especialmente después de que Thierry Frémaux, director general de la muestra, le comentara que “sería la primera película aceptada con tanta antelación”.