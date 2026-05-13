Así como lo lees: si tú, al igual que medio internet, soñabas con que Huntrix existiera en la vida real para poder asistir a uno de sus conciertos, prepárate, porque muy pronto podrás cantar sus canciones a todo pulmón.

Lo que sabemos hasta ahora de la gira de Las Guerreras K-pop

Netflix y AEG Presents estarán detrás de la gira de Las Guerreras K-pop, prometiendo un espectáculo al nivel de las producciones más grandes del mundo. (Fotografía: Matt Winkelmeyer)

El anuncio de la gira llega prácticamente un año después del estreno de la película en Netflix y, aunque en el escenario no habrá demonios que cazar, lo que sí parece seguro es que el show incluirá el soundtrack completo de la cinta animada.

La gira de Las Guerreras K-pop será producida por Netflix en colaboración con AEG Presents, una de las compañías más importantes en la producción de espectáculos en vivo y responsable de algunos de los conciertos más grandes del mundo, incluidos los de Taylor Swift. Así que, si algo podemos esperar, es un espectáculo a gran escala.

Nos gustaría decirte que ya hay más detalles, pero el anuncio llegó con bastante hermetismo y, por ahora, no se ha revelado información adicional sobre los conciertos. De hecho, todavía es imposible saber si la gira contará con la participación de algunas de las voces del filme, como EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.