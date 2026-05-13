Viendo el éxito en el que se ha convertido Las Guerreras K-pop, cuesta imaginar que Sony Pictures decidió vender el proyecto a Netflix creyendo que no funcionaría. Hoy, la película no solo tiene obsesionado al mundo, también ha conquistado premios desde el Globo de Oro hasta el Oscar a Mejor Película Animada. Ahora, la historia da un paso más allá con el anuncio de su primera gira mundial en vivo.
Las Guerreras K-pop salen de la pantalla para su primera gira mundial en vivo
Así como lo lees: si tú, al igual que medio internet, soñabas con que Huntrix existiera en la vida real para poder asistir a uno de sus conciertos, prepárate, porque muy pronto podrás cantar sus canciones a todo pulmón.
Lo que sabemos hasta ahora de la gira de Las Guerreras K-pop
El anuncio de la gira llega prácticamente un año después del estreno de la película en Netflix y, aunque en el escenario no habrá demonios que cazar, lo que sí parece seguro es que el show incluirá el soundtrack completo de la cinta animada.
La gira de Las Guerreras K-pop será producida por Netflix en colaboración con AEG Presents, una de las compañías más importantes en la producción de espectáculos en vivo y responsable de algunos de los conciertos más grandes del mundo, incluidos los de Taylor Swift. Así que, si algo podemos esperar, es un espectáculo a gran escala.
Nos gustaría decirte que ya hay más detalles, pero el anuncio llegó con bastante hermetismo y, por ahora, no se ha revelado información adicional sobre los conciertos. De hecho, todavía es imposible saber si la gira contará con la participación de algunas de las voces del filme, como EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.
Las fechas de inicio, así como los países que formarán parte de la gira, siguen siendo un misterio. Probablemente tendremos que esperar algunas semanas, o incluso meses, para conocer las ciudades confirmadas, quiénes integrarán el show y, lo más importante para nosotros, si México estará incluido en la lista.
Por ahora, solo queda ir calentando motores y revivir la película unas cuantas veces más hasta aprendernos de memoria cada uno de sus hits.