La 99ª edición de la gala más importante del cine estadounidense se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027 en Hollywood y tendrá un rostro conocido. Se trata de Conan O'Brien quien con volverá a conducir la gala con su estilo irreverente y humor característico del también conductor de televisión.
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La 99ª edición de la gala más importante del cine estadounidense se llevará a cabo el próximo 14 de marzo de 2027 en Hollywood y tendrá un rostro conocido. Se trata de Conan O'Brien quien con volverá a conducir la gala con su estilo irreverente y humor característico del también conductor de televisión.
“Esperamos que Conan lidere la celebración de manera sublime con su brillantez y humor”, señalaron en un comunicado conjunto el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor.
O’Brien trabajará nuevamente junto a Raj Kapoor y Katy Mullan, quienes repetirán como productores ejecutivos de la ceremonia por cuarta vez consecutiva. El anuncio se realizó como parte de la presentación de programación de Disney, empresa matriz de ABC, encargada de transmitir la premiación.
Conan O'Brien está de vuelta en los Oscar
“Conan ha creado una energía extraordinaria en torno a los Oscar”, afirmó Craig Erwich. “Su singular voz cómica hace que la noche más importante de Hollywood sea una de las celebraciones más entretenidas del año”.
A lo largo de su carrera, O’Brien ha ganado seis premios Emmy y se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión nocturna estadounidense gracias a programas como The Tonight Show. Actualmente conduce el podcast Conan O'Brien Needs a Friend y el programa de viajes de HBO Conan O'Brien Must Go.
La audiencia de los Premios Oscar registró una ligera caída este año, luego de que 17.9 millones de personas siguieran la ceremonia transmitida por ABC y Hulu.
En la más reciente entrega de los premios, la cinta 'Una batalla tras otra' fue reconocida como Mejor Película, mientras que su director, Paul Thomas Anderson, obtuvo su primer Premio Oscar.
Con información de AFP