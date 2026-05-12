En esencia, el Blue dot fever es un término que describe una oleada de conciertos cancelados debido a la baja venta de boletos. El nombre hace alusión a los puntos azules que, en los mapas de los recintos, señalan los lugares disponibles; es decir, una representación visual de que los conciertos parecen ya no ser tan rentables como hace unos años atrás.

El “Blue dot fever” hace referencia a los puntos azules que indican asientos vacíos en los mapas de venta de boletos. Hoy, esos puntos se están convirtiendo en un problema para la industria musical.

(Fotografía: Maya Dehlin Spach)

La fiebre parece estar propagándose especialmente en Estados Unidos, país en donde artistas como Post Malone, Zayn Malik, Meghan Trainor o The Pussycat Dolls, quienes antes llenaban arenas con facilidad, ahora luchan por completar fechas y, en algunos casos, se ven obligados a cancelar presentaciones.

Este ha sido el año en el que el término se ha popularizado con mayor fuerza, pero ¿a qué se debe este fenómeno? La principal razón parece ser el alza en los precios de los boletos, provocada en gran parte por las comisiones de las boleteras, haciendo que los conciertos pasen de ser una experiencia a un lujo que muy pocos pueden costear.

