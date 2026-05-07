Si creíamos que las batallas de ‘Avatar’ solo ocurrían dentro de la pantalla, una nueva demanda contra James Cameron y The Walt Disney Company deja claro que, incluso fuera de ella, todavía hay conflictos por librar.
¿James Cameron usó el rostro de una actriz para ‘Avatar’? La nueva batalla legal que enfrenta Disney
La demanda fue interpuesta por la actriz Q’orianka Kilcher, quien alega que James Cameron utilizó sus rasgos faciales para crear a Neytiri, uno de los personajes principales de la franquicia, interpretado por Zoe Saldaña mediante performance capture.
Q’orianka Kilcher supuestamente inspiró la imagen de Neytiri
Kilcher, de ascendencia alemana e indígena peruana, presentó la demanda tras asegurar que Cameron “extrajo sus rasgos faciales” en 2005, cuando ella, entonces de 14 años, interpretaba a Pocahontas en la película ‘Un Nuevo Mundo’, donde compartió créditos con Colin Farrell y Christian Bale.
En los documentos presentados también se señala que Cameron y Kilcher se conocieron en un evento benéfico mucho antes del estreno de la primera película. Posteriormente, el director invitó a la actriz a sus oficinas y, aunque él no se encontraba ahí cuando ella llegó, su equipo le entregó un boceto enmarcado junto a una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.
Según la demanda, James Cameron habría dado instrucciones a su equipo de diseño para utilizar los rasgos de Kilcher en la construcción del personaje interpretado por Saldaña. La actriz acusa tanto al director como a The Walt Disney Company de violar sus derechos de imagen.
Kilcher también declaró que “uno de los cineastas más poderosos de Hollywood explotó la identidad biométrica y el patrimonio cultural de una joven indígena para crear una franquicia millonaria, sin darle créditos ni compensación alguna”.
Para la actriz, la franquicia se ha presentado como solidaria con las luchas indígenas , tema central de la historia, mientras, asegura, explotaba silenciosamente la imagen de una joven perteneciente a una comunidad indígena real.
La demanda pone sobre la mesa que, de comprobarse el uso de sus rasgos para el personaje, estos habrían sido explotados de manera masiva debido al alcance y éxito global de la franquicia, que actualmente cuenta con tres películas y ya tiene dos entregas más en camino.