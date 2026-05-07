La demanda fue interpuesta por la actriz Q’orianka Kilcher, quien alega que James Cameron utilizó sus rasgos faciales para crear a Neytiri, uno de los personajes principales de la franquicia, interpretado por Zoe Saldaña mediante performance capture.

Q’orianka Kilcher supuestamente inspiró la imagen de Neytiri

Kilcher, de ascendencia alemana e indígena peruana, presentó la demanda tras asegurar que Cameron “extrajo sus rasgos faciales” en 2005, cuando ella, entonces de 14 años, interpretaba a Pocahontas en la película ‘Un Nuevo Mundo’, donde compartió créditos con Colin Farrell y Christian Bale.

En los documentos presentados también se señala que Cameron y Kilcher se conocieron en un evento benéfico mucho antes del estreno de la primera película. Posteriormente, el director invitó a la actriz a sus oficinas y, aunque él no se encontraba ahí cuando ella llegó, su equipo le entregó un boceto enmarcado junto a una nota que decía: “Tu belleza fue mi inspiración inicial para Neytiri. Lástima que estuvieras rodando otra película. Será para la próxima”.

