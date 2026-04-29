El actor Sam Neill, recordado por su papel en Jurassic Park dio a conocer que ya superó el cáncer después de cinco años con un linfoma, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.
"No tengo cáncer": Sam Neill, actor de 'Jurassic Park' celebra su recuperación
El artista neozelandés de 78 años, quien interpretó a un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres.
El fin de semana declaró en una entrevista que había vivido cinco años con el cáncer de sangre pero que su tratamiento de quimioterapia eventualmente dejó de funcionar.
"Estaba desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró al noticiero de canal 7 de Australia.
El actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.
"Acabo de hacerme una tomografía y no tengo cáncer. Es algo extraordinario", declaró Neill.
Pidió a los gobiernos federal y estatales de Australia financiar la terapia de células T con CAR para pacientes con ese tipo de cáncer en el país.
Neill también es recordado por papeles destacados en el cine que incluyenla serie Peaky Blinders y la cinta El piano.
Con información de AFP