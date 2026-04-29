Con esta decisión, la justicia determinó que los acusados deberán enfrentar un juicio por presuntamente haber perjudicado los intereses de los cinco hijos y herederos legítimos de Maradona.

De acuerdo con la imputación, Matías Morla, quien fuera abogado del exfutbolista, y dos de sus colaboradores habrían obtenido beneficios económicos a partir de la explotación de la marca “Diego Maradona” y sus derivados. Según los hijos del exjugador, estos derechos debían haber sido transferidos a ellos tras su fallecimiento.

En el caso también están implicadas Rita y Claudia Maradona, hermanas del exfutbolista, así como una escribana, señaladas como colaboradoras en la presunta maniobra.

La investigación apunta a que, en 2015, por instrucciones del propio Maradona y con el objetivo de proteger su patrimonio frente al fisco italiano, Morla creó la sociedad Sattvica S.A., destinada a administrar las marcas del exjugador. Tanto Morla como otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, figuraban como directores de la empresa.

