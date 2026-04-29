Un juzgado argentino resolvió elevar a juicio la causa contra dos hermanas de Diego Maradona, su exabogado y otras tres personas por el delito de “defraudación por administración fraudulenta” de la marca vinculada al ídolo del fútbol, fallecido en 2020.
Hermanas de Maradona y su exabogado irán a juicio por presunta administración fraudulenta de su marca
Con esta decisión, la justicia determinó que los acusados deberán enfrentar un juicio por presuntamente haber perjudicado los intereses de los cinco hijos y herederos legítimos de Maradona.
De acuerdo con la imputación, Matías Morla, quien fuera abogado del exfutbolista, y dos de sus colaboradores habrían obtenido beneficios económicos a partir de la explotación de la marca “Diego Maradona” y sus derivados. Según los hijos del exjugador, estos derechos debían haber sido transferidos a ellos tras su fallecimiento.
En el caso también están implicadas Rita y Claudia Maradona, hermanas del exfutbolista, así como una escribana, señaladas como colaboradoras en la presunta maniobra.
La investigación apunta a que, en 2015, por instrucciones del propio Maradona y con el objetivo de proteger su patrimonio frente al fisco italiano, Morla creó la sociedad Sattvica S.A., destinada a administrar las marcas del exjugador. Tanto Morla como otro de los imputados, Maximiliano Pomargo, figuraban como directores de la empresa.
Sin embargo, tras la muerte de Maradona en noviembre de 2020, y pese a que se le solicitó transferir la propiedad de la sociedad a sus herederos, Morla habría realizado una presunta cesión de acciones a favor de las hermanas del exfutbolista entre septiembre de 2022 y agosto de 2023.
Según explicó el abogado Félix Linfante, representante de Jana Maradona, una de las hijas del exjugador, la explotación de la marca continuó bajo este esquema hasta finales de 2023, cuando la justicia ordenó una medida cautelar para frenar su uso.
Linfante también aseguró que una tasación oficial estima el valor de las marcas en alrededor de 100 millones de dólares.
La causa se originó en 2021, cuando Dalma y Gianinna Maradona denunciaron a Morla y a los demás implicados por la supuesta apropiación de los derechos comerciales asociados al nombre de su padre, que incluyen contratos millonarios en distintos países. Posteriormente, los otros tres hijos del exfutbolista se sumaron.
Este proceso se desarrolla en paralelo a otro juicio clave: el que busca determinar las responsabilidades en la muerte de Maradona. Actualmente, siete profesionales de la salud enfrentan un proceso judicial en los tribunales de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires.
Con información de AFP