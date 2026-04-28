El cantante D4vd fue formalmente acusado del delito de asesinato en primer grado de Celeste Rivas, quien tenía 14 años al momento de su muerte y con quien presuntamente mantenía una relación.
D4vd podría enfrentar la pena capital en California, la primera en 20 años
D4vd, quien alcanzó fama recientemente a través de redes sociales como TikTok, enfrenta ahora graves cargos. El 8 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles encontró el cuerpo de la joven en estado de descomposición dentro de un Tesla abandonado en Hollywood Hills, vehículo que estaba registrado a nombre del cantante.
Aunque en un inicio D4vd se mostró cooperativo en la búsqueda del responsable y fue descartado como sospechoso, el jueves 16 de abril fue finalmente arrestado bajo el cargo de asesinato.
A medida que avanzaron las investigaciones, tanto dentro como fuera de internet, salieron a la luz detalles sobre la relación entre Burke y la víctima, así como circunstancias que lo vinculan directamente con el caso.
D4vd fue vinculado a la muerte de la joven Celeste Rivas
Inicialmente descartado, el cantante incluso continuó con una serie de conciertos programados. Sin embargo, la información revelada tras el hallazgo del cuerpo indicó que la última vez que se vio con vida a Celeste Rivas fue el 23 de abril de 2025 en la casa de Burke, ubicada en Hollywood Hills, misma zona en donde fue encontrado el vehículo con el cuerpo.
Además del cargo de homicidio por “múltiples lesiones penetrantes causadas por objeto(s)”, Burke podría enfrentar acusaciones por actos lascivos con una menor, presunta mutilación del cuerpo y la posesión de contenido explícito de menores de edad, lo que podría derivar en cargos adicionales.
También se ha especulado sobre un posible móvil: Rivas habría sido testigo en una investigación en curso contra Burke por “actos sexuales lascivos y libidinosos” con una persona menor de 15 años, lo cual motivaría a Burke a cometer el crimen al ver su carrera amenazada.
La familia de la menor se encuentra devastada, tanto por los hallazgos de la autopsia como por las limitaciones de esta debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, así como por la brutalidad del presunto crimen.
Burke se ha declarado inocente y cuenta con un equipo legal que respalda su versión. No obstante, en caso de que el jurado emita un veredicto de culpabilidad, la autopsia será clave para determinar la gravedad de los cargos.
De ser encontrado culpable, D4vd podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, e incluso la pena de muerte, la cual no se aplica en California desde la ejecución de Clarence Ray Allen en 2006.