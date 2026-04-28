D4vd, quien alcanzó fama recientemente a través de redes sociales como TikTok, enfrenta ahora graves cargos. El 8 de septiembre de 2025, la policía de Los Ángeles encontró el cuerpo de la joven en estado de descomposición dentro de un Tesla abandonado en Hollywood Hills, vehículo que estaba registrado a nombre del cantante.

Aunque en un inicio D4vd se mostró cooperativo en la búsqueda del responsable y fue descartado como sospechoso, el jueves 16 de abril fue finalmente arrestado bajo el cargo de asesinato.

D4vd alcanzó el éxito gracias a las redes sociales luego de que su música se viralizara, llegando incluso a colaborar con cantantes como Kali Uchis, misma que eliminó la canción luego del arresto de Burke. (Fotografía: Emma McIntyre/Getty Images for Coachella)

A medida que avanzaron las investigaciones, tanto dentro como fuera de internet, salieron a la luz detalles sobre la relación entre Burke y la víctima, así como circunstancias que lo vinculan directamente con el caso.

D4vd fue vinculado a la muerte de la joven Celeste Rivas

Inicialmente descartado, el cantante incluso continuó con una serie de conciertos programados. Sin embargo, la información revelada tras el hallazgo del cuerpo indicó que la última vez que se vio con vida a Celeste Rivas fue el 23 de abril de 2025 en la casa de Burke, ubicada en Hollywood Hills, misma zona en donde fue encontrado el vehículo con el cuerpo.