Cuando Japón y México resuenan: Nahoko Kobayashi lleva el poder del taiko a CCXP 2026

Platicamos con Nahoko Kobayashi, mujer mexicana de padres japoneses, y la única persona profesional avalada por autoridades de Japón para interpretar el taiko en espectáculos en nuestro país.

Kobayashi viajó a Japón en el año 2000 para aprender a tocar este instrumento de las manos y corazones de Asano Taiko, organización con más de 400 años produciendo estos tambores, y enseñando su arte; Kobayashi fue integrada a un selecto grupo de artesanos y tocadores de Taiko, y tras tres años de preparación en Ishikawa Ken, comenzó su carrera como intérprete de taiko.

"Yo empecé el taiko porque quería sentirme identificada", contó Kobayashi en entrevista con Life and Style. "Nací y crecí en México, pero cuando iba a Japón no me sentía de allá. Conocí el taiko de niña, en una festividad. Un día dejé todas mis cosas y me fui a Japón a aprender los taikos. Me siento más mexicana, pero a la vez (el taiko) me dio una identidad propia, cuando quiero demostrar mis sentimientos, en forma de música".

Nahoko Kobayashi. (Cotesía)

En 2009 volvió a México, y desde entonces ha interpretado el taiko en múltiples shows, incluyendo el Dragon Ball Symphonic 2025 en el Auditorio Nacional, la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes 2025, el Festival "Obon Matsuri" en Ensenada, Baja California 2023, el Unplugged de la banda Molotov en 2009 y muchos más.

Kobayashi ha puesto a prueba las similitudes y diferencias de la música mexicana y la japonesa al tocar con mariachis y otros shows en México, donde el taiko ha encontrado espacio; reconoce que ambas comparten la energía, la pasión y la alegría, aunque la cultura japonesa, y su música, suelen ser más introvertidas.