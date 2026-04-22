Nosotros ya estamos calentando motores para el momento en el que suene el silbatazo inicial que dé por inaugurado el Mundial de la FIFA 2026 y frente a esta fiebre mundialista todo lo que se trate de fútbol es alimento para nuestra alma
Diego Luna protagoniza México 86, una historia muy mundialista
Pero no somos los únicos, Netflix celebrará de una manera especial el que México sea por tercera ocasión sede mundialista, un hito histórico, con México 86, película protagonizada por Diego Luna.
El trailer se reveló hoy, llevándonos de paseo hasta 1986 cuando el país se convirtió por segunda ocasión en la sede de esta fiesta futbolera. Lo interesante es que la cinta será contada a través de la perspectiva de Martín de la Torre.
¿Y quién es Martín de la Torre? Se trata de un personaje ficticio en una historia real, la cual narra una serie de travesías del personaje interpretado por Diego Luna, cuyo objetivo era traer el mundial a México.
¿De qué trata México 86?
Diego Luna interpretará a un burocrata ficticio y fanático del fútbol que hará hasta lo imposible por conseguir la localidad del mundial para su México por segunda ocasión. Eso sí, la hazaña no será para nada sencilla y empujará al personaje a hacer un par de cosas que perfectamente le valdrían una tarjeta roja.
México 86 contará una historia nunca vista hasta ahora, una que nos transportará directo a aquel mundial en el que una selección argentina capitaneada por Diego Armando Maradona levantaba la copa del mundo, y también en donde, este mismo personaje, le regalaba al mundo la tan famosa ‘mano de Dios’.
¿Quién más participa en México 86?
Además de Diego Luna, México 86 contará con las actuaciones de Karla Souza, Daniel Giménez Cacho, Memo Villegas, Álvaro Guerrero y Juan Pablo Fernández, todos bajo la dirección de Gabriel Ripstein.
¿Cuándo se estrena?
México 86 llegará a la comodidad de tu hogar el 5 de junio a través de Netflix.