Pero no somos los únicos, Netflix celebrará de una manera especial el que México sea por tercera ocasión sede mundialista, un hito histórico, con México 86, película protagonizada por Diego Luna.

El trailer se reveló hoy, llevándonos de paseo hasta 1986 cuando el país se convirtió por segunda ocasión en la sede de esta fiesta futbolera. Lo interesante es que la cinta será contada a través de la perspectiva de Martín de la Torre.

¿Y quién es Martín de la Torre? Se trata de un personaje ficticio en una historia real, la cual narra una serie de travesías del personaje interpretado por Diego Luna, cuyo objetivo era traer el mundial a México.

¿De qué trata México 86?

Diego Luna interpretará a un burocrata ficticio y fanático del fútbol que hará hasta lo imposible por conseguir la localidad del mundial para su México por segunda ocasión. Eso sí, la hazaña no será para nada sencilla y empujará al personaje a hacer un par de cosas que perfectamente le valdrían una tarjeta roja.

