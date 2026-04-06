Erik Per Sullivan habría rechazado una gran suma para volver como 'Dewey'

Ya faltan pocos días para volver a ver Malcolm el de en medio en nuestras pantallas, pues como recordarás el próximo 10 de abril llega la versión renovada con el elenco original, sin embargo, habrá una ausencia que sin duda nos pesó a todos: la de Erik Per Sullivan.

Per Sullivan es el único miembro del elenco original que no volvió para la miniserie que se lanzará este viernes y en su lugar se integra Caleb Ellsworth-Clark para darle vida al querido Dewey.

¿Pero a qué se debió que Erik ya no volverá? Es simple, ya no tuvo interés en la actuación. De hecho, la actriz Jane Kaczmarek —quien interpreta a Louis, mamá de Dewey—, confesó en una entrevista con The Guardian, que le ofrecieron una gran suma de dinero para volver, pero lo rechazó.