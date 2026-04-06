Ya faltan pocos días para volver a ver Malcolm el de en medio en nuestras pantallas, pues como recordarás el próximo 10 de abril llega la versión renovada con el elenco original, sin embargo, habrá una ausencia que sin duda nos pesó a todos: la de Erik Per Sullivan.
Erik Per Sullivan habría rechazado una gran suma para volver como 'Dewey'
Ya faltan pocos días para volver a ver Malcolm el de en medio en nuestras pantallas, pues como recordarás el próximo 10 de abril llega la versión renovada con el elenco original, sin embargo, habrá una ausencia que sin duda nos pesó a todos: la de Erik Per Sullivan.
Per Sullivan es el único miembro del elenco original que no volvió para la miniserie que se lanzará este viernes y en su lugar se integra Caleb Ellsworth-Clark para darle vida al querido Dewey.
¿Pero a qué se debió que Erik ya no volverá? Es simple, ya no tuvo interés en la actuación. De hecho, la actriz Jane Kaczmarek —quien interpreta a Louis, mamá de Dewey—, confesó en una entrevista con The Guardian, que le ofrecieron una gran suma de dinero para volver, pero lo rechazó.
Le ofrecieron muchísimo dinero para que regresara, pero él simplemente dijo: ‘No, gracias’
“Está estudiando a (Charles) Dickens y es un estudiante increíble. Le ofrecieron muchísimo dinero para que regresara, pero él simplemente dijo: ‘No, gracias’”, comentó la actriz en la entrevista.
Erik Per Sullivan se encuentra estudiando actualmente en la Universidad de Harvard. Fue buscado por la producción para que abandonara sus estudios y reviviera su icónico papel de hermano menor de Malcolm en este nuevo proyecto, pero no hubo éxito.
Frankie Muniz regresa como Malcolm, Christopher Masterson y Justin Berfield retoman sus personajes de los hermanos de Malcolm, Francis y Reese, respectivamente.