¿Puedes atraparlos y construirlos? Llegan los Lego Pokémon y esto costarán en México

Todos y todas podrán vivir la aventura como entrenadores Pokémon pero ahora de esta manera con los personajes recreados en formato Lego. El lanzamiento de los tres primeros sets incluye cinco favoritos. Además de los ya mencionados arriba, también estarán disponibles Eevee, Venusaur y Blastoise.

Fecha de lanzamiento Lego Pokémon

Anota la fecha porque los primeros sets Lego Pokémon estarán disponibles a partir del 27 de febrero de 2026.

El primer set incluye a Pikachu y la Poké Ball, con los que podrás recrear una famosísima escena de la franquicia. Incluye 2050 piezas con una base negra en forma de pararrayos. De hecho, la base cuenta con el “25”, que representa el número de Pikachu en la Pokédex.

El segundo set tiene a Venusaur, Charizard y Blastoise, que al tener a más personajes se compone por supuesto por más piezas que el primero, un total de 6 mil 838. Este set incluye tres evoluciones Pokémon de los primeros compañeros de Kanto, por primera vez, en formato Lego.

El otro set tiene todo el encanto de Eeve, uno de los Pokémon más queridos. Se compone de 587 piezas y el resultado muestra un expresivo rostro, cola, cabeza y extremidades móviles que permiten a los constructores colocarlo en diversas poses.

Pero atención… si ya estás considerando que estas figuras armables pueden ser un buen regalo para tu sobrinito menor de edad, tendrás que pensarlo dos veces, pues Lego señala que estas piezas de exhibición están dirigidas a coleccionistas adultos.

Precio de los Lego Pokémon

El set de Eevee costará $1,399.00 pesos; el de Pikachu $4,799.00 pesos y el de Venusaur, Charizard y Blastoise $14,999.00 pesos.

Como ya te contábamos más arriba, aún no están disponibles para compra, pero ya puedes reservarlos a través de la página oficial de Lego .