‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana llega a Fortnite: esto se sabe

Aunque no será con una skin de edición especial, la banda llegará al videojuego con su famosísima canción de “La Chona”, la cual estará disponible en el catálogo de Fortnite Festival.

Esta rola lanzada a mediados de los años 90 —y un clásico de las fiestas mexicanas—, podrá ser tocada en el videojuego con el skin de tu preferencia.

Aparta la fecha y organiza una noche de Fortnite con tus amigos para tocar esta canción, pues estará disponible en el catálogo de Fortnite Festival a partir de este viernes.

Podrás tocar la canción con tu skin favorita del videojuego. (𝕏 @FNFestivalES)

Este modo de juego ofrece un escenario interactivo en el que los jugadores pueden crear bandas, tocar diversas canciones y competir para sumar puntos con opciones de niveles de dificultad.

Por ejemplo, en el escenario principal, los participantes interpretan temas populares; en el escenario de improvisación pueden crear pistas y en el escenario de batalla la competencia es el arma principal para sumar puntos.

Además de “La Chona”, Fortnite anunció que este mismo martes estará disponible el tema Like Jennie de JENNIE, integrante de Blackpink.