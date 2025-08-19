"Si la vida te da limones…": Coldplay seguirá usando la kiss cam en sus conciertos

Llevamos mucho tiempo haciendo esto (prender la kiss cam), si la vida te da limones hay que hacer limonada Chris Martin

“Llevamos mucho tiempo haciendo esto (prender la kiss cam), si la vida te da limones hay que hacer limonada”, dijo Martin con humor.

“Así que vamos a seguir haciéndolo porque vamos a conocer a algunos de ustedes”, agregó el vocalista de la banda.

Y es que, recordemos que el pasado 16 de julio, su famosa kiss cam captó una infidelidad por parte de Andy Byron, ahora ex CEO de una empresa tecnológica con la directora de recursos humanos Kirstin Cabot.

Lo ocurrido le dio la vuelta al mundo rápidamente y los involucrados no salieron intactos debido a su reacción.

Ambos, al darse cuenta que estaban siendo transmitidos en la enorme pantalla del estadio, rápidamente se separaron y ocultaron cada uno por su lado, lo que desató rumores sobre una infidelidad y que efectivamente así ocurrió, pues ambos son casados, pero con distintas parejas.

“¡Miren a esos dos! O tienen una aventura o son muy tímidos”, dijo el vocalista de Coldplay Chris Martin al darse cuenta de lo sucedido en ese momento.

Así que si tienes planeado asistir a algún concierto de Coldplay próximamente, aguas... porque la kiss cam no va a parar.