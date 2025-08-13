Condenan a ex ídolo de J-pop por acoso en Hong Kong

Un tribunal le impuso pagar una multa de 1,900 dólares tras haber acosado a una mujer que trabajaba como intérprete en un restaurante.

El exmiembro de la agrupación, de la que fue expulsado poco después de la acusación, recibió "lo que se merecía", declaró el magistrado Peter Yu.

El incidente ocurrió en marzo, durante una cena de celebración posterior a un evento con aficionados, en el que la mujer había trabajado como intérprete para Kamimura y otras personas.

De acuerdo con la versión del tribunal, el músico tocó varias veces los muslos de la mujer a pesar de sus objeciones e incluso la invitó a acompañarlo al baño.

Su comportamiento "mostraba claramente una falta de respeto hacia las mujeres", denunció también Peter Yu.

Algunos aficionados del artista, conocido además por su papel en la serie japonesa Our Youth, que hicieron fila durante horas frente al tribunal antes de la audiencia, rompieron en llanto al conocer el veredicto.

Con información de AFP