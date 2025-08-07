Disney pone fin a disputa legal con Gina Carano, actriz de ‘The Mandalorian’

Carano fue apartada de la cinta en 2021 tras una serie de publicaciones en redes sociales que Disney calificó entonces de “aborrecibles e inaceptables” por “denigrar a personas en función de sus identidades culturales y religiosas”.

En 2024, la actriz demandó a la compañía por despido improcedente, contando con el respaldo de Elon Musk.

En el comunicado publicado este jueves, el portavoz de Lucasfilm señaló que Carano “siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y equipo técnico, y trabajó con dedicación para perfeccionar su oficio mientras trataba a sus colegas con amabilidad y respeto”.

“Con esta demanda concluida, esperamos identificar oportunidades para trabajar junto a la señora Carano en un futuro próximo”, concluye el portavoz.

Con información de Reuters