La versión de la separación llega luego de fuertes rumores acerca de ambos tomaron distancia, aprovechando que la intérprete de The One That Got Away y Unconditionally se encuentra en una gira mundial.

Según TMZ , Orlando Bloom asistirá a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez como “hombre soltero”, pero a lo grande… pues fuentes dicen que él “es el alma de la fiesta y va a bailar a lo grande”. Sobre Katy Perry, aseguran, ella no estará presente en el evento.

De hecho, Bloom podría reunirse con Leonardo DiCaprio para visitar algunos bares en Venecia, Italia, lugar donde se casará el magnate de Amazon esta semana.

“El 90 por ciento de los invitados a la boda son un poco aburridos, pero el 10 por ciento son muy divertidos, incluyendo a Orlando, Leo y Jeff. ¡Será una fiesta genial!”, dijo una fuente al portal.

Cuándo se conocieron Katy Perry y Orlando Bloom

La actriz de 40 años y el actor británico se conocieron en 2016 durante una fiesta después de los Golden Globes.

Un año después se dieron “un espacio amoroso y respetuoso” y, en 2018, se reconciliaron. En 2019 anunciaron su compromiso, aunque esté se postergó a lo largo del tiempo por diversa situaciones.

Katy Perry y Orlando Bloom tienen una hija llamada Daisy Dove Bloom que nació en 2020.