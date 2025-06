En la pantalla gigante del Thunder Stage apareció una animación que evocaba la clásica serie de los años 60 y cuando el telón cayó, el elenco principal salió al escenario: Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y, por supuesto, Pedro Pascal, la gran estrella del momento.

Los gritos, aplausos y muestras de cariño hacia los actores se extendieron durante varios minutos. Un grupo de unas 20 personas entonó el tema musical de Los 4 Fantásticos para darles la bienvenida. Tras una introducción quizás innecesaria, comenzó el panel.

Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Pedro Pascal visitaron la CCXP México 2025. (Foto: Cortesía CCXP México)

Una familia fantástica

"¡Muy emocionado!", dijo Pedro Pascal al hablar de su ingreso al MCU, y confirmó que la película "está muy buena", aunque sus palabras apenas se escuchaban entre el entusiasmo del público.

Moss-Bachrach, también ovacionado, destacó lo emotiva que es la historia y lo feliz que está por la respuesta del público y por haber trabajado con este elenco. "Nos convertimos en una familia muy rápido, fue un milagro", comentó Vanessa Kirby sobre la experiencia de filmar juntos. "Nos hicimos muy cercanos y nos obsesionamos los unos con los otros".

Pascal reveló que conoce al director de la película, Matt Shakman, desde hace muchos años. "Es amigo mío desde hace 26 años. Lo conocí al salir de la universidad y casi fue mi compañero de cuarto, pero no le gustó el apartamento y me rechazó... aunque no me rechazó para esta película. Es maravilloso, creo que eligió muy bien a cada actor". También compartió que Shakman abordó la película como si fuera una obra teatral durante los ensayos de escenas, y que hizo un gran trabajo al construir un mundo cargado de nostalgia y fiel al espíritu original del cómic.

El quinto elemento de la familia

"Estaban muy apretados (los trajes)", respondió Kirby al hablar sobre el vestuario del equipo, y mencionó que volverán a usarlos para la nueva cinta de Avengers. Apenas pronunció esa palabra, el auditorio estalló en gritos.

Quinn explicó que, aunque se trate de los 4 Fantásticos, hay un quinto integrante: H.E.R.B.I.E., un robot asistente que trabaja en la casa y laboratorio del grupo. "Es alguien que se roba la película. No puedo esperar a que lo conozcan".

Joseph Quinn interpreta a Johnny Storm en la nueva película de 'Los 4 Fantásticos'. (Foto: Cortesía CCXP México)

"Mi laboratorio", dijo Pascal en español cuando le preguntaron cuál fue su lugar o elemento favorito durante la filmación. También mencionó los trajes espaciales de estilo retro y la nave, mientras que para Quinn, el favorito fue H.E.R.B.I.E.

‘Los 4 Fantásticos: Primeros pasos’: el avance exclusivo para México

Tras proyectarse el tráiler revelado semanas atrás, Pedro Pascal anunció que los asistentes verían un adelanto exclusivo, nunca antes mostrado, ni siquiera a ellos.

Se pidió al público guardar cámaras y teléfonos antes de la proyección. ¿Qué se vio en esta secuencia?

Advertencia de spoilers a continuación

3…

2…

1…

. (Foto: Cortesía CCXP México)

Los 4 Fantásticos abordan su nave espacial mientras huyen de una amenaza que los tiene aterrados. Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) toma el control de la nave, y Reed Richards (Pedro Pascal) le ordena despegar de inmediato mientras ayuda a su esposa Sue Storm (Vanessa Kirby), quien está a punto de dar a luz.

La nave acelera y escapan justo a tiempo de una explosión. Apenas logran recuperar el aliento cuando se revela la fuente del peligro: Shalla-Bal (Julia Garner), quien los alcanza con gran velocidad, penetra la nave sin esfuerzo y se aproxima al vientre de Sue. Cuando parece que este ser poderoso tocará al bebé no nacido, Grimm logra que la nave atraviese un agujero de gusano para dejarla atrás. "Justo cuando conozco a alguien sexy", se lamenta Johnny Storm (Joseph Quinn), hermano de Sue. Sin embargo, Shalla-Bal los alcanza con facilidad.

"¡Quiere a tu sobrino!", le grita Sue a su hermano, tratando de convencerlo de usar las armas de la nave para atacarla. Pero las leyes físicas del agujero de gusano desvían los disparos. No parece haber forma de escapar, aunque Reed tiene una idea: Tras analizar la trayectoria de los desvíos, Johnny logra herir a Shalla-Bal con un disparo certero, aunque el alivio dura poco, ya que ella no deja de perseguirlos.

Richards propone una arriesgada estrategia: acercarse a un agujero negro lo suficiente para que esta fuerza gravitacional atrape a Shalla-Bal el tiempo necesario para huir.

"Confía en mí", le dice a Grimm. La nave se aproxima al agujero... y la pantalla se va a negro. Todo esto es apenas un avance de cinco minutos.

El estreno de Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos es el 24 de julio en cines de México.