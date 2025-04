La película de acción protagonizada por Jason Statham, basada en la saga de libros de Chuck Dixon, consiguió recaudar 15.6 millones de dólares en los primeros tres días de su estreno en cines de Estados Unidos, ¿cuánto costó? 40 mdd. Mientras que Blancanieves, la película de Disney, que costó alrededor de 350 mdd, sumó solo 14.2 mdd en su segundo fin de semana de estreno en la taquilla estadounidense.

¿Qué significa esto para Disney? Que la película de la princesa experimentó una caída de 66.8% respecto a su estreno que, ahora sí, la pone como el live action menos visto en la historia de la empresa (en su momento, Dumbo, dirigida por Tim Burton, tuvo un descenso de 60%).

En ventas en taquilla, a Blancanieves le siguen otros estrenos: The Chosen: Last Supper, que forma parte de la saga religiosa del mismo nombre y muestra pasajes bíblicos católicos; después la película de terror y suspenso The Woman in the Yard; y finalmente Death of a Unicorn, protagonizada por Jenna Ortega.

El top 10 de películas con más ventas en taquilla este fin de semana

Los cálculos de Box Office Mojo , muestran que este fin de semana del 28 al 30 de marzo, las películas más vistas en cines de EU fueron: