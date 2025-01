Tom Holland no acompañará a Zendaya en alfombras rojas: “es su momento”

Además -y a pesar de que mantiene en privado su vida personal-, afirmó que su vida profesional dará un vuelco completo cuando decida iniciar una familia. “Cuando tenga hijos no me verás en ninguna otra película. Golf y ser papá. Desapareceré de la faz de la Tierra”.

Tom Holland es fanático del golf. (Foto: Euan Cherry | Getty Images )

Zendaya y Tom Holland, que hicieron pública su relación en 2021, protagonizaron la saga de películas de Spider-Man. Este año grabarán juntos la cuarta película del superhéroe y The Odyssey, una película dirigida por Christopher Nolan. Ambas películas se estrenarán en 2026.

En The Odyssey, que llegará a cines en julio del próximo año, compartirán créditos con Matt Damon, Anne Hathaway, Charlize Theron, entre otras estrellas de Hollywood.

Tom Holland y Zendaya: una relación privada minuciosamente observada

Hace unas semanas, el actor británico dijo que los estudios “aman” cuando él y Zendaya trabajan juntos. “Un cuarto de hotel. Autos separados. No estamos locos. Es trabajo, ¿no?”.

Las declaraciones fueron hechas en el pódcast Dish, y el actor agregó que trabajar con su pareja “es una de las mejores cosas que me han pasado”.

“Cuando estamos en el set y el director nos da una nota en la que tal vez no estés de acuerdo o que sé que a ella no le gusta sucede esa cosa perfecta en la que nos miramos con familiaridad y no podemos esperar para hablar al respecto más tarde”, dijo.

Por su parte, la actriz ha dicho que trabajar con su pareja es “extrañamente cómodo, es como natural. Te sientes extra segura con la persona con quien actúas a un lado y me encanta trabajar con él. Es talentoso y muy apasionado con lo que hace. Siempre da el 100%, incluso cuando no se siente bien y eso es algo que aprecio mucho de él. Se siente normal porque así nos conocimos, literalmente en una lectura”, dijo a Vanity Fair hace unos meses.