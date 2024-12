¿Britney Spears se mudó a México? Esto dijo la cantante al respecto

Los comentarios se dieron luego de unas fotografías que le tomaron durante sus últimas vacaciones, imágenes que ella consideró ofensivas y deshumanizantes.

“Realmente me duele que los paparazzi hagan que mi cara parezca que llevo una máscara blanca de Jason”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Ni siquiera se parece a mí. Siempre han sido increíblemente crueles conmigo… la forma en que me han retratado”.

A esto, agregó que “sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México”.

Parte de su comportamiento (de los paparazzi) es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México. Britney Spears

Britney Spears es conocida, tanto por quienes han trabajado de cerca con ella como por sus fans, de ser una persona bromista, aunque lo que sí es real es que en varias ocasiones, sobre todo desde que recuperó su libertad e independencia, ha vacacionado en las playas de Los Cabos, Baja California Sur, y Cancún, Quintana Roo, y ella misma ha reiterado que disfruta visitar México.

La cantante ha sido abierta al hablar sobre temas de salud mental y la forma en que busca lidiar con el profundo trauma que le provocó la tutela a la que fue sometida por su padre Jamie Spears, y los malos tratos de su familia. Además, asegura que no volverá a la industria de la música.

En los últimos meses, Britney Spears trabaja en sanar la relación con su hijo menor, Jayden Federline, de 18 años, con quien hace algunos años cortó comunicación.