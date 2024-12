Elton John perdió la vista por infección en el ojo

La estrella de 77 años escribió la partitura para la puesta en escena y dijo que la representación sonó bien, pero que no había podido verla.

“Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado. Me encanta escucharla”, dijo entre aplausos y dio las gracias a su marido David Furnish por ser “su roca”.

¿Qué le pasó a Elton John?

En julio de este año, el cantante británico canceló algunas presentaciones por sufrir una grave infección en el ojo y poco después publicó que se sentía positivo sobre cómo avanzaba en su recuperación.

Sin embargo, en septiembre dijo en una entrevista para ABC News que no veía con el ojo derecho y el izquierdo “no era el mejor”, lo que significaba que ya no podía leer ni ver nada.

Por esto, se mantuvo alejado del estudio de grabación en el que había estado trabajando un nuevo álbum. “Hay esperanzas y ánimos de que salga bien, pero es que, de momento, estoy un poco atascado”, dijo en su momento.

Elton John, compositor de canciones icónicas como “Rocket Man” y “Tiny Dancer”, ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de 60 años de carrera y en Elton John: Nunca es demasiado tarde, un documental sobre su vida que se estrenó en septiembre, dijo que su salud lo hacía preocuparse por el futuro.

“Este es el último momento de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda”, dijo.