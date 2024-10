Muere Liam Payne, exintegrante de One Direction, tras caer de un tercer piso

Las autoridades compartieron que los hechos sucedieron en el hotel Casa Sur y los servicios de emergencia acudieron tras un llamado al 911 donde se informaba sobre un hombre agresivo. Al llegar ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de Payne.

Tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída, o sea que tuvimos que constatar fallecimiento, no hubo posibilidad de reanimación", dijo Alberto Crescenti, titular del SAME a medios argentinos.

El exdirectioner estaba de visita en Buenos Aires y hace unos días asistió a un concierto de Paul McCartney.

Liam Payne. (Jeff Spicer/Getty Images)

¿Quién fue Liam Payne?

Liam James Payne es reconocido por ser uno de los integrantes de One Direction, una de las bandas británicas más famosas del siglo XXI.

Nació en 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, y de niño, más que ser cantante, soñaba con ser corredor olímpico y a lo largo de su vida mantuvo el gusto y la disciplina por el deporte. Además, tras sufrir bullying en la secundaria, comenzó a practicar boxeo.

Cuando tenía 12 años se unió a un grupo de artes escénicas llamado Pink Productions, luego de que en su escuela descubrieron su talento vocal.

Además de One Direction, Payne estudió Tecnología Musical en la City of Wolverhampton College, y además de cantar, también sabía tocar la guitarra y era compositor.

En 2008, Liam Payne audicionó por primera vez para The X Factor, pero el juez Simon Cowell lo rechazó en la ronda final por considerar que era muy pequeño (tenía 15 años) y le recomendó volver unos años después. Y lo hizo.

En 2010 volvió a audicionar e interpretó "Cry me a river" en la primera etapa y en la final "Stop crying your heart out", en ese momento Nicole Scherzinger, quien era parte del jurado, sugirió que el joven formara parte de One Direction y así Liam Payne se unió a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

Después de que la banda se separó, en 2016, Liam inició su carrera como solista. Algunas de sus canciones más famosas son "Strip that down" y "For you".