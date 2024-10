Un estreno mediocre: Joker 2 decepciona en taquilla en su primer fin de semana

Joker 2 decepcionó en distintos sentidos: la crítica la ha destrozado y su recaudación en taquilla no han sido las esperadas. No seremos catastróficos, no le fue tan mal, pero ni de cerca ha logrado vender las entradas que se proyectaban para una de las películas que más hype provocaron este año.

Resulta que Joker: Folie À Deux es la película número uno en taquilla, pero en su primer fin de semana solo logró recaudar 40 millones de dólares (mdd) en Estados Unidos y otros 80 mdd en el resto del mundo. Y si lo pensamos, 120 mdd en sus primeros días no parece no ser malo, pero se esperaba que, al menos en el mercado estadounidense, alcanzara entre 50 y 65 mdd.