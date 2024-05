El futuro será tan queer como en Star Trek: Anthony Rapp y Wilson Cruz

“Por supuesto que la exploración espacial será queer. Tenemos gente de la comunidad en cada campo de la ciencia que son queer y es normal que muchos de elles vayan al espacio en el futuro”, menciona Rapp en entrevista con Expansión y Life and Style.

Tanto Cruz como Rapp destacan que fuera de la ciencia ficción también hay ejemplos de representación queer que han viajado al espacio, como Sally Ride, la primera mujer astronauta de los Estados Unidos, quien era lesbiana y participó en la misión espacial de junio de 1983.

Pero además de ser la primera astronauta de la comunidad, Ride también fue una académica en la Universidad de California, activista feminista para impulsar a más mujeres en el campo aeroespacial y se convirtió en una inspiración que incluso Ellie, el personaje protagónico de The Last of Us, dijo que si no hubiese vivido en ese entorno apocalíptico le habría gustado ser astronauta como Ride.

“Las infancias de la comunidad queer también deben soñar en grande”, afirma Cruz, “darse cuenta de que son capaces de explorar el universo. De hecho, es algo que necesitamos”.