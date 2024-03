Una de las galas más esperadas del año se llevó a cabo esta noche: La entrega de los Premios Oscar. Como cada año, la ceremonia de los Oscar estuvo llena de emociones, sorpresas y momentos inolvidables, y claro, no podía faltar la lluvia de memes.

Como ya es toda una costumbre, cada año estamos con un ojo puesto en la ceremonia de premiación y otro en el celular disfrutando de los memes que se comparten a través de las redes sociales y aunque este año, afortunadamente, no hubo cachetadas… Los memes no se hicieron esperar.

John Cena ¿desnudo en el escenario? Tienen nuestra atención.

Podríamos decir que fue una gala... tranquila. ¿No?

Pero la verdad Ryan Gosling lo hizo perfecto.

López Tarso fue un monumento nacional, por supuesto que sí.

Me siento totalmente ofendido que en el “In memoria” no saliera Ignacio Lopez tarso #Oscars2024 pic.twitter.com/8VpEgLvMLW

Cuando la vida real es un meme:

Billie Eilish y Vero Castro: separadas al nacer.

La mirada de Cillian Murphy es... penetrante. ¿Será que se disocia de vez en cuando?

Need to see them in a staring contest pic.twitter.com/FVLhaTOlYB

— Tom Zohar (@TomZohar) March 10, 2024