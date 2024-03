TRÁILER: Llega 'Intensamente 2' con nuevas emociones

En la secuela, Riley cumple 13 años y, como le sucede a cualquier humana, su mundo interno se transforma. Ahora, a las emociones que ya conocemos (Alegría, Tristeza, Temor, Desagrado y Furia) se une una nueva: Ansiedad.

Sin embargo, la sinopsis oficial de Intensamente 2 advierte que todo indica que Ansiedad no llega solita.

🚨make room for new emotions🚨

Watch the new trailer for Disney & @Pixar 's #InsideOut2 , only in theaters June 14! pic.twitter.com/Prmo1l3YQm

— Disney (@Disney) March 7, 2024