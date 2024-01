Todo sobre los Grammy 2024: nominados, fecha, dónde verlos...

Lista de nominados a los Grammy 2024

Canción del Año

‘A&W’ – Lana Del Rey

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

‘Butterfly’ – Jon Batiste

‘Dance The Night’ – Dua Lipa

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘Kill Bill’ – SZA

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish

Grabación del Año

‘Worship’ – Jon Batiste

‘Not Strong Enough’ – Boygenius

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish

‘On My Mama’ – Victoria Monét

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

‘Kill Bill’- SZA

Álbum del Año

World Music Radio – Jon Batiste

The Record – Boygenius

Endless Summer Vacation – Miley Cyrus

Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

The Age of Pleasure – Janelle Monáe

Guts – Olivia Rodrigo

Midnights – Taylor Swift

SOS – SZA

Mejor Interpretación Pop Solista

‘Flowers’ – Miley Cyrus

‘Paint the Town Red’- Doja Cat

‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish

‘Vampire’ – Olivia Rodrigo

‘Anti-Hero’ – Taylor Swift

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

‘Thousand Miles’ – Miley Cyrus ft. Brandi Carlile

‘Candy Necklace’ – Lana Del Rey ft. Jon Batiste

‘Never Felt So Alone’ – Labrinth ft. Billie Eilish

‘Karma’ – Taylor Swift ft. Ice Spice

‘Ghost in the Machine’ – SZA ft. Phoebe Bridgers

Mejor Grabación Pop

‘Baby Don’t Hurt Me’ – David Guetta, Anne-Marie, Coi Leray

‘Miracle’ – Calvin Harris ft. Ellie Goulding

‘Padam Padam’ – Kylie Minogue

‘One In a Million’ – Bebe Rexha, David Guetta

‘Rush’ – Troye Sivan

Compositor del Año (no clásico)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Shane McAnally

Theron Thomas

Justin Tranter

Productor del Año (no clásico)

Jack Antonoff

Dernst “D’Mile” Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Mejor Álbum de Rock

But Here We Are – Foo Fighters

– Foo Fighters Starcatcher – Greta Van Fleet

Greta Van Fleet 72 Seasons – Metallica

– Metallica This is Why – Paramore

– Paramore In Times New Roman… – Queens of the Stone Age

Mejor Canción de Rock

‘Angry’ – The Rolling Stones

‘Ballad Of A Homeschooled Girl’ – Olivia Rodrigo

‘Emotion Sickness’ – Queens Of The Stone Age

‘Not Strong Enough’ – Boygenius

‘Rescued’ – Foo Fighters

Mejor Interpretación de Metal

‘Bad Man’ – Disturbed

‘Phantom of the Opera’ – Ghost

‘72 Seasons’ – Metallice

‘Hive Mind’ – Slipknot

‘Jaded’ – Spiritbox

Mejor Álbum Alternativo

The Car – Arctic Monkeys

– Arctic Monkeys The Record – Boygenius

– Boygenius Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd – Lana Del Rey

– Lana Del Rey Cracker Island – Gorillaz

– Gorillaz I Inside the Old Year Dying – PJ Harvey

Mejor Interpretación de R&B

‘Summer Too Hot’ – Chris Brown

‘Back to Love’ – Robert Glasper ft. SiR y Alex Isley

‘ICU’ – Coco Jones

‘How Does It Make You Feel’ – Victoria Monét

‘Kill Bill’- SZA

Mejor Álbum de R&B

Girls Night Out – Babyface

– Babyface What I Didn’t Tell You (Deluxe) – Coco Jones

– Coco Jones Special Occasion – Emily King

– Emily King Jaguar II – Victoria Monét

– Victoria Monét Clear 2: Soft Life EP – Summer Walker

Mejor Interpretación Melódica de Rap

‘Sittin’ On Top of the World’ – Burna Boy ft. 21 Savage

‘Attention’ – Doja Cat

‘Spin Bout U’ – Drake, 21 Savage

‘All My Life’ – Lil Durk ft. J. Cole

‘Low’ – SZA

Mejor Álbum Alternativo de Jazz (nueva categoría)

Love in Exile – Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily

– Arooj Aftab, Vijay Iyer, Shahzad Ismaily Quality Over Opinion – Louis Cole

– Louis Cole SuperBlue: The Iridescent Spree – Kurt Elling, Charlie Hunter, SuperBlue

– Kurt Elling, Charlie Hunter, SuperBlue Live at the Piano – Cory Henry

– Cory Henry The Omnichord Real Book – Meshell Ndegeocello

Mejor Artista Nuevo

Gracie Abrams

Fred Again…

Ice Spice

Jelly Roll

Coco Jones

Noah Kahan

Victoria Monét

The War and Treaty

Mejor Interpretación Country Solista

‘In Your Love’ – Tyler Childers

‘Buried’ – Brandy Clark

‘Fast Car’ – Luke Combs

‘The Last Thing On My Mind’ – Dolly Parton

‘White Horse’ – Chris Stapleton

Mejor Álbum de Country

Rolling Up the Welcome Mat – Kelsea Ballerini

– Kelsea Ballerini Brothers Osborne – Brothers Osborne

– Brothers Osborne Zach Bryan – Zach Bryan

– Zach Bryan Rustin’ In The Rain – Tyler Childers

– Tyler Childers Bell Bottom Country – Lainey Wilson

Mejor Álbum de Pop Latino

La Cuarta Hoja – Pablo Alborán

– Pablo Alborán Beautiful Humans, Vol. 1 – AleMor

– AleMor A Ciegas – Paula Arenas

– Paula Arenas La Neta – Pedro Capó

– Pedro Capó Don Juan – Maluma

– Maluma X Mí (Vol. 1) – Gaby Moreno

Mejor Álbum de Música Mexicana

Bordado a Mano – Ana Bárbara

– Ana Bárbara La Sánchez – Lila Downs

– Lila Downs Motherflower – Flor de Toloache

– Flor de Toloache Amor Como en las Películas de Antes – Lupita Infante

– Lupita Infante Génesis – Peso Pluma

Mejor Interpretación de Música Africana (nueva categoría)

‘Ampiano’ – Asake y Olamide

‘City Boys’ – Burna Boy

‘Unavailable’ – Davido ft. Musa Keys

‘Rush’ – Ayra Starr

‘Water’ – Tyla

Mejor Banda Sonora para un Medio Visual

Barbie – Mark Ronson y Andrew Wyatt

– Mark Ronson y Andrew Wyatt Black Panther: Wakanda Forever – Ludwig Göransson

– Ludwig Göransson The Fabelmans – John Williams

– John Williams Indiana Jones and the Dial of Destiny – John Williams

– John Williams Oppenheimer – Ludwig Göransson

Mejor Canción para un Medio Visual

‘Barbie World’ – Nicki Minaj, Ice Spice ft. Aqua

‘Dance The Night’ – Dua Lipa

‘I’m Just Ken’ – Ryan Gosling

‘Lift Me Up’ – Rihanna

‘What Was I Made For?’ – Billie Eilish

Mejor Álbum de Música Urbana

Saturno – Rauw Alejandro

Mañana Será Bonito – Karol

GDATA – Tainy

Mejor Álbum Latino Alternativo o de Rock

MARTÍNEZ – Cabra

Leche de Tigre – Diamante Eléctrico

Vida Cotidiana – Juanes

De Todas Las Flores – Natalia Lafourcade

EADDA9223 – Fito Páez

Mejor Interpretación de Música Global