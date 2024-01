Sven-Göran Eriksson, ex DT de México, revela que le queda un año de vida

En esta fotografía del 24 de septiembre de 2008 el entonces técnico de la Selección Mexicana Sven-Goran Eriksson aplaude tras sonar el Himno Nacional Mexicano en el partido amistoso contra Chile en Los Ángeles, California. (Victor Decolongon/Getty Images)

Eriksson, de 75 años, dirigió a Inglaterra en las fases finales de los Mundiales de 2002 y 2006, cayendo en cuartos de final en ambas ocasiones, y luego tuvo un paso fugaz por la Selección Mexicana entre 2008 y 2009.

En febrero del año pasado, Eriksson renunció a su cargo en el club sueco Karlstad por "problemas de salud".

Todo el mundo puede ver que tengo una enfermedad que no es buena Sven-Göran Eriksson

"Todo el mundo puede ver que tengo una enfermedad que no es buena, y todo el mundo supone que es cáncer, y lo es. Pero tengo que luchar contra ella el mayor tiempo posible", dijo Eriksson a la radio sueca P1. "Sé que en el mejor de los casos es alrededor de un año, en el peor incluso menos", agregó, según una transcripción en la página web de P1. "No creo que los médicos que tengo puedan estar totalmente seguros, no pueden ponerle una fecha".

"Ha surgido de la nada. Y eso te deja conmocionado", añadió Eriksson. "No tengo ningún dolor importante. Pero me han diagnosticado una enfermedad que se puede ralentizar, pero que no se puede operar. Así que es lo que hay".

Eriksson comenzó su carrera en el Degerfors IF sueco, antes de hacerse cargo del Benfica en una etapa de inmenso éxito entre 1982 y 1984. También ganó títulos en Roma, Sampdoria y Lazio antes de convertirse en el primer seleccionador extranjero de Inglaterra en 2001.

A pesar de que sólo perdió cinco partidos oficiales, la etapa de Eriksson en Inglaterra fue una montaña rusa, con algunas actuaciones soberbias en el campo acompañadas de escándalos fuera de él.

Su selección inglesa se presentó como la generación de oro, con un equipo compuesto por jugadores de alto nivel como David Beckham, Steven Gerrard, Frank Lampard y Wayne Rooney, pero no consiguió ganar ningún trofeo importante.

Aparte de sus dos cuartos de final en la Copa Mundial, Inglaterra también alcanzó los cuartos de final de la Eurocopa de 2004, donde cayó en la tanda de penales ante Portugal.

El sueco ocupó las portadas de los periódicos a raíz de un romance con Faria Alam, exsecretaria de la Asociación Inglesa de Futbol, y se vio envuelto en la tristemente célebre trampa del "falso jeque", cuando un periódico sensacionalista le tendió una trampa con un reportero haciéndose pasar por un rico inversor árabe.

Tras su marcha de Inglaterra en 2006, Eriksson entrenó a varios equipos, entre ellos el Manchester City, la Selección Mexicana y el Leicester City.