Ancelotti quiere seguir en el Real Madrid más allá de 2026

El técnico de 64 años, cuyo contrato anterior expiraba a finales de junio, ha estado en el Real Madrid desde 2021, tras haber dirigido al club de 2013 a 2015.

Ha ganado un título de LaLiga con el Madrid, junto con dos trofeos de la Liga de Campeones y dos Mundiales de Clubes.

"Mi contrato se acababa el 30 de junio. El club lo ha decidido ahora porque está contento con nuestro trabajo", dijo Ancelotti a la prensa el martes antes de un partido en casa contra el Mallorca.

"No sé si será mi última etapa en un banquillo. No sé qué pasará cuando acabe aquí. El 2026 puede que también siga aquí, dependiendo del éxito que tenga".

"Quiero ser entrenador del Madrid hasta el 2026 y ojalá pueda seguir siéndolo en 2027 y 2028, porque me quiero quedar aquí".

Antes de firmar la prórroga, Ancelotti había sido vinculado con un traslado a la selección nacional de Brasil, con el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ednaldo Rodrigues habiendo dicho que era el candidato preferido.

Sin embargo, Ancelotti afirmó que su prioridad siempre ha sido permanecer en el Real Madrid.

"Me ha enorgullecido (el interés de la CBF), pero todo esto estaba pendiente de mi situación con el Real Madrid y que todo estuviera claro", añadió.

"Ednaldo no es ahora mismo presidente y las cosas han sido como he querido porque me puedo quedar aquí. Pensar en ser el seleccionador de Brasil es una ilusión, pero no sé si en 2026 me querrán".

"No sé si estarán contentos con esta decisión".

El Real Madrid lidera LaLiga por diferencia de goles, por delante del Girona, tras 18 jornadas.